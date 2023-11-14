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習近平訪美捎訊號？港大學者：中美關係短期難根本改變

記者黃雅慧／即時報導
拜登總統(右)與中國國家主席習近平15日將在舊金山會晤，但可能談不出讓市場大為振奮的結果。圖為2022年11月14日印尼峇里島拜習會檔案照。（美聯社）
拜登總統(右)與中國國家主席習近平15日將在舊金山會晤，但可能談不出讓市場大為振奮的結果。圖為2022年11月14日印尼峇里島拜習會檔案照。（美聯社）

中國國家主席習近平專機14日由北京起飛訪美，除了參與亞太經合會（APEC）之外，外界更關注習近平與拜登的會晤。對此，香港大學教授李成通過澎湃新聞表示，習近平此次訪美凸顯中國大陸外交的主動性，重視和平與合作，將對美國乃至世界會產生一定影響，但受到中美結構性矛盾以及美國國內政治生態的影響，中美關係不會在短期內獲得根本性改變。

李成出生於上海，1985年遠赴美國讀研究生、博士，並於2006年加入美國知名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）。在美學習、工作達38年之久，今年7月正式任職香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任。

李成指出，習近平在今年六月與七月分別會見比爾·蓋茲和季辛吉兩位民間人士，意味在中美官方交流受阻下先推動民間交流；另外，美國四位官員訪中，如參院多數黨領袖舒默、加州州長紐森都做了一些非常好的交付（delivery）。與此同時，中方也派出高層領導人王毅、何立峰具體落實很多政策，可以看到一步步推進合作的思路十分清晰。

不過，李成認為中美關係並未來到轉折點。中方也一直強調「通往舊金山的道路並不平坦」，實際上也是不希望外界期望值太高。而習近平訪美也會讓更多中國民眾了解中美兩國對雙邊關係發展上的不同和反差。

至於中美雙邊當前狀態界定，李成表示，中美關係並未出現所謂「垂直墜落」，這是可以且必須避免的，實際上是一種螺旋形負面下滑的狀態。原本今年應該是雙邊關係調整年，但「遺憾」美國一些反華利益集團不願看到這樣的調整。

李成認為中美關係現階段與領導人關係不大，而是「結構性矛盾」，這與美國二戰後自信缺失；政治撕裂、貧富差距等國內問題叢生，對不同政體、意識形態抵制更強；加上中產階級萎縮，害怕中國人搶他們飯碗。此外，美國作為世上最大的國家，其政治上的不穩定，可能會使中國成為兩黨共同針對的對象。因此短期內中美關係難根本改變。

習近平14晚間乘專機離開北京，應拜登總統邀請，赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC第三十次領導人非正式會議。中國外交部發言人毛寧13日重申，中美兩國元首將就事關兩國關係的策略性、全局性、方向性問題深入溝通。

習近平 拜登 北京

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