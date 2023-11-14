中國大閘蟹價格腰斬 盛產並逢消費能力下降

中國大閘蟹正處於上市旺季，儘管今年產量和品質都有所提升，但是價格卻出現腰斬。除了因為盛產，消費能力下降也是價格跳水主因。圖為10月24日在香港上市的大閘蟹。（中通社）

中國大閘蟹正處於上市旺季，儘管今年產量和品質都有所提升，但是價格卻出現腰斬，一隻2兩重的母蟹最低只要7元（人民幣，下同，約0.96美元）。除了因為盛產，專家指消費能力下降也是價格跳水主因。

中媒工人日報今天報導，近期處於上市旺季的大閘蟹，突然因為「價格腰斬」衝上多個社群平台熱門話題榜；重慶、武漢 、廣州等多地大閘蟹價格觸及歷史低點。

報導引述家住重慶的吉女士12日說，大閘蟹剛上市的時候，一隻動輒要價30、40元，現在便宜了一半，這兩天比上周又跌了6、7元。

報導指出，貨源充足應是大閘蟹價格回落的主因。在重慶市場，大閘蟹來自「五湖四海」，除了江蘇和湖北兩大產區，來自福建、湖南的也不少，還有大量本地養殖蟹，貨架上數十種大閘蟹打擂台。

在重慶頗具規模的三亞灣海鮮市場，每家水產店大閘蟹專區都明碼標價，10元檔居多。「現在正是吃蟹的時候，產區會抓住這一個月儘快出貨，導致價格下降」，做水產生意的劉宏明說，以母蟹為例，2兩重規格的降價差不多一半，零售價最低只要7元一隻。

近年由於中國螃蟹養殖業迅速發展，大閘蟹已從往年的供不應求，變成今年的供過於求。

報導引述中研普華產業研究院發布的調研分析報告指出，2021年中國河蟹養殖面積800萬畝，養殖總產量80.83萬噸；2022年全國大閘蟹產量78.22萬噸，需求量77.69萬噸。

報告指出，相較於去年冰凍、高溫 等不利天氣，今年各螃蟹養殖地風調雨順、氣候適宜，大閘蟹迎來近3年產量峰值，今年的產量應在80萬噸以上，產值應在350億元左右。

在最知名的蘇州陽澄湖產區，當地的大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生說，今年陽澄湖大閘蟹總產量預計在1.1萬噸，較去年增加1600噸。

報導引述北京 東方艾格農業諮詢高級分析師馬文峰說，當前食用農產品價格一直沒有出現上漲，比去年明顯下滑，大閘蟹價格下滑就不可避免了；「消費能力不足也是今年大閘蟹降價的重要原因」。

中國食品產業分析師朱丹蓬說，今年市場供需關係發生很大改變，大閘蟹普遍進入價格跳水的週期，但優質大閘蟹的剛需度還是客觀存在的。