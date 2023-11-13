我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐怖片導演殺害肢解華妻 鄰居曝「他痴迷各類武器」

柯文哲邀馬英九當藍白見證人 馬辦：朱立倫同意了

美國商務部：雷蒙多與王文濤將於APEC期間會面

記者林宸誼／即時報導
中國商務部部長王文濤（右）8月28日在北京與來美國商務部長雷蒙多（左）舉行會談。（圖／取自中國商務部網站）
中國商務部部長王文濤（右）8月28日在北京與來美國商務部長雷蒙多（左）舉行會談。（圖／取自中國商務部網站）

亞太經濟合作組織（APEC）會議將在美國舊金山舉行期間，除美國總統拜登將與中國國家主席習近平會面，兩國商務部長也將會晤。美國商務部確認，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），將於APEC本周領導人會議期間，與中國商務部長王文濤會面。

路透報導，商務部未有提及有關會面細節。預期出席APEC部長級會議的雷蒙多，12日接受CNN訪問時首度披露，將於APEC年會期間與王文濤會面的消息。這將是雷蒙多與王文濤過去半年內第三度會面。

她表示，現在是美中關係「降溫」的時候了。她補充說，她不會「粉飾一切，也不會假裝這不是一場偉大的競爭，而是要直接、誠實，並且負責任地管理這種關係。」

在雷蒙多與王文濤的會面前，美國財政部長葉倫上周與中國國務院副總理何立峰會面，雙方同意「加強溝通」。

雷蒙多與中方涉及的議題，可能比葉倫更多困難，因商務部負責監督美國對先進半導體和晶片製造設備，以及其他可能具有軍事應用的敏感技術的有爭議的出口管制。她表示，對於這些問題「沒有任何談判」。

8月下旬訪問北京期間，雷蒙多也曾與王文濤舉行會談，雙方同意就出口管制問題進行對話，以避免對這些措施產生誤解。

她還表示，在是次訪問期間，美國企業告訴她，中國對美國企業來說正變得「無法投資」。她在CNN重複了這一評論，並列舉了中國新的反間諜法、不可預測的法規以及政府對美國公司的突襲搜查。

雷蒙多 商務部 APEC

上一則

再談台海問題 馬斯克：無論和統或武統 中國100%會統一台灣

延伸閱讀

影／APEC財長年會 葉倫進場藍佛安點頭致意

影／APEC財長年會 葉倫進場藍佛安點頭致意
先見面或先晚宴？美中較勁 北京讓步「但不可讓習難堪」

先見面或先晚宴？美中較勁 北京讓步「但不可讓習難堪」
紐時：拜登將告訴習近平 別干預台灣大選

紐時：拜登將告訴習近平 別干預台灣大選
WSJ：北京提議習近平先見商界後晤拜登 被白宮拒絕

WSJ：北京提議習近平先見商界後晤拜登 被白宮拒絕

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
美國夢碎 芝酷寒、無工作… 無證客寧回鄉睡地板

美國夢碎 芝酷寒、無工作… 無證客寧回鄉睡地板