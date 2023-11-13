再談台海問題 馬斯克：無論和統或武統 中國100%會統一台灣

特斯拉執行長馬斯克（右）日前接受知名播客佛里德曼專訪時再度談及台海問題。（圖／截圖自佛里德曼「X」帳號影片）

特斯拉 執行長馬斯克 日前接受知名播客佛里德曼（Lex Fridman）專訪時再度談及台海問題。馬斯克指出，要麽用和平手段，要麽用軍事手段，中國100%會統一台灣；中國至今沒有實現統一的唯一原因，就是美軍的阻撓。

佛里德曼10日在個人社交平台「Ｘ」及YouTube頻道上發布這次長達兩個多小時的專訪。據中國網路媒體《觀察者網》報導，佛里德曼先是問到：「如何避免中美爆發衝突，例如在台灣問題上？」馬斯克在回答時提及美國哈佛大學教授格艾利森提出的「修昔底德陷阱」。

馬斯克說，從經濟角度看，自大約1890年以來，美國就是地區內最大的孩子，美國成為世界上最強大經濟引擎的時間比任何人都長。可現在面臨的情況是，中國的經濟可能是美國的兩倍，也許三倍。

他形容：「想像一下，從任何人記事的時候起，你一直就是這個街區最大的孩子，可這時突然出現了一個體型是你兩倍的孩子。」

馬斯克表示，他曾在中國待了很長時間，也和中方的領導見過很多次面。「中國真正的聰明人、勤奮者的數量多得令人難以置信……我認為比這裡（美國）多得多，他們有很多能量。」

「中國近年來的建築比美國更令人印象深刻，火車站、建築物、高鐵，所有的一切，真的比我們在美國看到的令人印象更深。」

「我建議人們可以去上海和北京看看那裡的建築，然後坐火車從北京到西安，哪裡有兵馬俑。中國有著令人難以置信的歷史，非常悠久的歷史。從書面的角度來看，可以說，就語言的使用而言，那也許是最古老的書面語言之一。」

馬斯克認為，從歷史角度來看，中國一直聚焦於國內事務，極少數情況例外，中國人90%的思考都是關於內部的。

「中國的歷史表明，中國並不是個過分好奇的國家，這意味著他們不會出去入侵一大堆國家……所以這很好，我的意思是，因為其他許多非常強大的國家一直是很好奇的。」

緊接著馬斯克談到台灣問題，「中國對台灣的感情非常強烈，從他們的立場看，他們100%會統一」；「中國對台灣的感情確實非常強烈。很長一段時間以來，中國都很明確地表達了這個立場。」

馬斯克說，「這就像美國的一個州沒有統一一樣，比如說夏威夷 ，但（台灣）比夏威夷重要得多，何況夏威夷對我們來說已經非常重要了。」

他補充稱，在中國看來，台灣是中國的基本組成部分，但至今沒有實現統一的唯一原因就在於美國太平洋艦隊（的阻撓）。

佛里德曼接過話說：「隨著他們（中國）的經濟實力和軍事實力的增長，他們明確表示將實現自己的利益。」

馬斯克回應，「是的，中國已經非常明確地表示要統一台灣，要麽用和平手段，要麽用軍事手段，但從他們的立場來看，統一是100%會發生的。」

馬斯克過去就曾多次對台海問題發表個人看法。2022年10月，他在接受英國《金融時報》專訪時建議，中國可以為台灣設置一個合理且可行的特別行政區，「他們可能會達成比香港更為寬鬆的協議」，但這「可能不會讓所有人都滿意」。

今年5月，馬斯克接受美國CNBC專訪也表示，「統一台灣是中國的官方政策」，外界無需對此做額外解讀，而是要「認真對待」此事。

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