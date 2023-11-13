瑞銀預測：中國明年實際GDP增速將放緩至4.4%

瑞銀首席中國經濟學家汪濤預測，中國明年實際GDP增速將放緩至4.4%。圖為元旦凌晨上海南京路步行街的熱鬧景象。中新社

瑞銀首席中國經濟學家汪濤近期發表針對中國經濟的透視指出，中國實際GDP成長率將放緩至4.4%，並稱，明年消費與服務業應可延續疫情後的復甦趨勢，超額儲蓄小幅釋放也有一定幫助，且北京 的政策支持和消費復甦將部分抵銷房地產 下行的負面影響。此外，預期中國CPI成長速度有可能提高至1.2%。

汪濤認為，中國出口邊際將改善，雖然美國經濟成長或會放緩，但全球科技週期應可觸底。而針對財政政策溫和擴張有助於提振整體經濟成長，不過預期基建投資 成長會放緩。隨著美元走弱，2024年底人民幣對美元匯率或小幅升值至7.15。

由於北京政策支持加碼，汪濤表示，中國房地產建設活動跌幅將有所收窄，未來幾個月中國房地產新開工和銷售將逐漸穩定，2024年中起季比反彈。她提到，自8月底以來，北京下調中國二套房最低首付比例，多數大城市的限購措施有所放鬆，預期房地產政策將進一步放鬆，2024年房貸利率或再下調10至20個基點，中國可能為開發商融資和保交樓提供信貸支持。

不過，汪濤提醒，近期中國住房調查顯示房地產市場情緒疲軟，因此房地產活動可能僅出現溫和反彈，預計2024年全年房地產銷售面積將下降5%，新開工將下降10%，房地產投資將下降5%，跌幅均小於2023年。

隨著中國服務業進一步復甦，汪濤稱，明年中國消費將持續常態化，預期居民實際收入將成長5%左右。不過，中國勞動市場可能僅溫和逐步復甦增速或放緩，居民收入成長率將低於疫情前趨勢。另，考慮到中國房地產市場依然疲軟，她認為，2024年中國居民信心不太可能完全修復，儲蓄率可能仍將高漲，預期超額儲蓄僅會逐步緩慢釋放，對2024年居民消費成長貢獻不到1％。

汪濤又指，北京中央將為基建投資提供更多顯性支持，包括提高2024年國債和地方政府專債新增額度，與北京近期增發1兆國債的政策一致，這應可部分抵銷房地產相關的地方政府收入可能進一步下降5至10%，以及地方融資平台新增融資有限的影響。

此外，汪濤說到，雖然2023年中國第三季CPI年增率僅0%左右，但她預估明年中國CPI平均成長率將上升至1.2%。其中，在豬肉價格或將上漲，推動2024年食品價格成長回升至1.5%。2024年非食品價格成長可能回升至1%以上。

另，汪濤表示，中國房地產建設活動持續低迷、基礎建設投資僅溫和成長，代表著上游產品需求普遍疲軟。庫存（相對銷售比例）高於先前多年正常水準，且產能利用率處於低位，可能拖累生產者價格在較長時間內維持較低水準。鑑於此，瑞銀預期中國PPI年跌幅將逐步收窄，2024年第二季轉正，全年小幅成長0.5%。