玻璃地板爆裂 泉州前區長水上餐廳用餐落水身亡

因水上餐廳玻璃地板破裂，落水死亡的福建泉州洛江區前區長蘇漢庭。（搜狐網）

福建泉州市一名區長在水上餐廳用餐時落水身亡，泉州政府辦公室證實死者為泉州市洛江區前區長蘇漢庭。

河南 《大河報》報導稱，一張「泉州市洛江區長蘇某某在水上餐廳就餐時落水身亡」的聊天記錄截圖13日在大陸網上流傳。

聊天記錄截圖顯示，事發地點為泉州市聚龍小鎮，一名區長「在水上餐廳吃飯時，地板破了，掉下去淹死了」。餐廳照片顯示，餐桌擺在一個十字結構上，疑似原本裝有玻璃的地板只剩下四個空格，底下便直接是湖水。

福建省泉州市惠安縣政府辦公室一名工作人員同日證實，事發當天有兩人落水，其中一人不幸死亡，死亡者是泉州市洛江區原區長蘇某某。

據報導，事發餐廳是聚龍小鎮一家名為「聚龍軒」的餐廳。餐廳一名工作人員稱，餐廳前天就暫停營業了，「設施設備都在改造」。對於上述落水事故，他稱，「案件在進一步調查，不便透露情況」。

據閩南網此前報導，2015年1月，在泉州市洛江區四屆人大四次會議舉行的第三次全體會議上，蘇某某當選為泉州市洛江區人民政府區長。2019年12月31日，洛江召開全區領導幹部大會，洛江區政府主要領導進行了調整變動。蘇某某不再擔任中共 洛江區人民政府黨組書記。