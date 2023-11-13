華為提出太空寬帶目標：2030年打造100Gbps星際光互聯網。（取自快科技）

華為 日前在武漢舉行的亞洲通信與光子學國際會議（Asia Communications and Photonics Conference, ACP2023）上，發表光通信系統架構及技術演進報告，華為並提出太空 寬帶目標：2030年打造100Gbps星際光互聯網。

快科技報導，華為光產品線技術規劃部部長&首席技術規劃師唐曉軍提出，2030全光目標網主要由全光調度骨幹網、全光直達城域網、高品質接入網、智慧家庭網路及星際光網組成。

華為表示，衛星通話功能已然成為華為Mate60的亮點特性，可見人們對荒野沙漠等無人區通信需求的迫切，未來人們對通過衛星進行寬帶通信的需求將日漸強烈。

華為指出，等到2030年，需要將當前10Gbps的星際光互聯速率提升到100Gbps以上。

而實現這一目標，研究方向包括超大容量宇航光系統、超大規模動態組網、AI 及數位孿生仿真等。

唐曉軍提出，未來的三大產業變化，將對光通信產生深遠影響：AI智慧產業：人機共生的AI時代已然到來，資料中心空前大發展，全光互聯需求迫切。3D顯示產業：裸眼3D技術日漸成熟，終端設備發佈掀起應用熱潮，高品質家庭網路成為重中之重。太空寬帶產業：人類對寬帶通信的需求遍布荒野沙漠及太空，衛星光寬帶是重要底座。

華為Mate60支援北斗衛星通訊、華為Mate60Pro支持天通衛星通話、華為Mate60Pro+則同時支援北斗衛星通訊和天通衛星通話，但是令人遺憾的是，華為Mate60全系列都不支援衛星上網功能，也就是說在沒有移動、電信等網路的前提下，華為Mate60系列僅僅是通過衛星撥打電話、或者是發送訊息，並不能通過衛星來實現網路衝浪等功能。

雖然華為Mate60系列當前是衛星終端，但是上網衝浪依然是依賴移動、電信等廠商提供的網路，所以在沒有移動信號的地方，華為Mate60系列依然是無法正常上網的。即便是可以和衛星進行通訊，也依然無法實現通過衛星實現上網。

當華為的太空寬帶計畫實現，那麼用華為手機來實現衛星上網就可以變成現實，真正可以做到隨時隨地上網衝浪，不過衛星上網的手機在硬體上也需要重新設計。

利用衛星上網，需要專業的衛星網路PCI卡、衛星網路調製調節器、衛星接收天線等等設備，而想要在手機上實現這個功能，同樣也是一個不小的挑戰，尤其是晶片的尺寸設計、信號以及功耗上的表現等等，都需要非常深厚的工業設計能力。華為既然提出了這個宏偉的目標和計畫，肯定也已經充分考慮到了相關的設計難點，預期未來幾代新款的華為手機應該就有機會可以實現。