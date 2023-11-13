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中外交部：盼美方將無意和中國發生衝突的承諾落到實處

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部發言人毛寧表示，美方應切實恪守堅持「一個中國原則」，以實際行動反對台獨。（歐新社）
中國外交部發言人毛寧表示，美方應切實恪守堅持「一個中國原則」，以實際行動反對台獨。（歐新社）

中國已於日前宣布，中國國家主席習近平將赴舊金山舉行中美元首會晤。就「拜習會」，中國外交部發言人毛寧13日回應重申，中美兩國元首將就事關兩國關係的策略性、全局性、方向性問題深入溝通。同時，她也提到「台灣問題」，強調峇里島會晤時美方明確表態，美國政府不支持「台灣獨立」，美方應當切實恪守堅持「一個中國原則」，以實際行動反對「台獨」。

據第一財經報導，就中美元首會晤相關問題，毛寧在13日的記者會上，作出上述回應。

毛寧首先重申，關於習近平應邀赴美國舉行中美元首會晤，中方已經發布了消息，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。

她強調，中方始終依照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待中美關係。

毛寧接著說，大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。 中方不畏懼競爭，但是我們反對以競爭定義中美關係。談到關切，美方應切實尊重中方的合理關切和正當的發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益，企圖按照自己的意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞。

毛寧又說，中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國，希望美方將不尋求「新冷戰」，無意和中國發生衝突的承諾落到實處，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

就台灣議題，毛寧稱，台海的現況是兩岸同屬「一個中國」，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求「台獨」的外部勢力。

毛寧還說，「台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事」，不容許任何外部干涉。 美國歷屆政府在台灣問題上都有明確承諾，峇里島會晤時美方明確表態，美國政府不支持「台灣獨立」，美方應當切實恪守堅持「一個中國原則」，以實際行動反對「台獨」。

就其他國際地緣政治議題，毛寧也稱，中方已經多次清晰表明了南海問題的實質以及中方的原則立場，「不是中國的領土多一寸我們都不要，中國的領土我們一寸也不會放棄」。

毛寧說，中方致力於和有關國家透過談判磋商解決有關爭議，同時我們捍衛國家主權和領土完整的意志決心堅定不移，美方應當停止製造藉口、介入中國和相關國家的領土和海洋權益爭議，更 不得借有關問題遏制圍堵中國。

毛寧也強調，當前世界高度關注巴以衝突，中方始終站在公平正義一邊，與相關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫，保護平民。 希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰發揮建設性作用。

圖為中國大陸國家主席習近平(左)和拜登總統(右)去年在G20峰會場邊會面，如今兩...
圖為中國大陸國家主席習近平(左)和拜登總統(右)去年在G20峰會場邊會面，如今兩人預計在舊金山APEC峰會期間再次舉行會晤。（美聯社）

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