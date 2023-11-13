不怕通話被竊聽 華為Mate60Pro再現量子密話黑科技

中電信量子集團近期在廣州2023數位科技生態大會首度展示「華為Mate 60 Pro量子密話定制終端」，再秀出華為手機新功能，該技術據稱能防止通話被竊聽。(取材自華為商城官網)

華為 Mate60 Pro手機再現黑科技。中電信量子集團近期在廣州2023數位科技生態大會首度展示「華為Mate 60 Pro量子密話定制終端」，該技術通過國產晶片 和自主研發的量子安全中間件，在手機側完成對VoLTE話音數據的加解密，據稱有效防止通話在網絡傳輸中被監聽。

量子通信是利用量子疊加態和糾纏效應進行訊息傳遞的新型通信方式，基於量子力學中的不確定性、測量坍縮和不可複製等三大原理，達到無法被竊聽和計算破解的絕對安全性。

據「中電信量子 」公眾號介紹，華為Mate60 Pro量子密話定制終端將量子訊息技術與VoLTE網絡融合，採用中國國產晶片、國密算法和量子安全SIM卡「三重保護」。

華為在2021年便公開「量子密鑰分發」相關專利。在2022年6月，華為還公開「一種量子晶片和量子計算機」的專利，該專利涉及量子計算技術領域，以解決量子晶片製作難度大、良率低等問題。

而中國電信在2021年1月正式推出首個運營商級的量子安全產品「天翼量子密話」，借助5G 傳輸實現了VoIP量子加密通話。並在2022年發布高清通話並將密話升級至2.0版本。如今，天翼量子密話全國在網用戶規模已突破100萬戶。

據了解，中國近年大力發展量子通信。量子科技作為事關中國國家訊息安全的戰略新興領域，已被寫入國家「十四五」規劃。

此前，中國科學家在2022年4月設計出一種相位量子態與時間戳量子態混合編碼的量子直接通信新系統，成功實現100公里的量子直接通信，而此前該數字僅為18公里。