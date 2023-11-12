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日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

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日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

編譯劉忠勇／綜合外電
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經新聞聯合研究公司Fomalhaut Techno Solutions拆解華為 Mate 60 Pro 顯示，這款8月發表的新款智慧手機就成本而言中製的比率達47%，比三年前的Mate 40 Pro高出18個百分點。

這次拆解結果顯示，美國自2019年加強管制對中國輸出先進設備和軟體出口以來，中國國產技術上大有進展。

Fomalhaut估計Mate 60 Pro零組件的總成本為422美元，中製比率增加，主要是因為華為手機最昂貴的元件有機電激發光二極體（OLED）顯示器的供應商由韓國的LG Display轉為自家的京東方科技集團，不過，京東方在量產能力上仍落後LG和三星電子等大廠。

Mate 40 Pro的觸控面板元件原由美國新思科技（Synaptics）供應，Mate 60 Pro則改用中製元件；Mate 40 Pro使用的5奈米晶片由華為子公司海思半導體設計，生產則外包給台積電，但Mate 60 Pro採用由海思設計、中芯生產的7奈米晶片。

據了解，中芯的半導體微影製程採用不受美國出口管制限制的較舊設備。Fomalhaut執行長Minatake Kashio表示，藉由多次重覆曝光，並略微移動基板的位置，即使使用舊型設備，仍能在矽晶圓上形成和7奈米產品相等的電路。他說：「據說中國自有技術落後七年，但意外的是他們在五年內便迎頭趕上。」

日經報導，Mate 60 Pro日本製零組件的比率只有1%，遠低於Mate 40 Pro的19%。華為將手機鏡頭圖像感測元件的供應商從Sony換成三星。南韓製零組件比率增加5個百分點，達到36%。

華為 晶片 三星

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