中國評論家：中國與東南亞5國聯合軍演有助南海和平

11月中下旬，中國軍隊將與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習。（中國國防部官方微信）

中國國防部 12日發布消息稱，11月中下旬，中國軍隊將與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南 軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習。這是首次在中國舉行該系列演習。

中國軍事評論員宋忠平表示，此次演習的科目可看出，演習主要是以反恐、反海盜、人道主義救援等為主，演習立足於以非戰爭軍事行動為主，屬非傳統安全領域的演習。

據香港 文匯網，宋忠平表示，增強反恐反海盜行動能力，維護海上安全，既是這些國家的需要，也與這些國家的經濟命脈和貿易發展息息相關，演習對於維護南海的和平與穩定，保障貿易往來的安全，均有重要意義。

「當前美國深度介入南海問題，同時，美菲之間關係在急劇升溫。」宋忠平說，這導致東協和中國正在磋商「南海各方行為準則」有可能面臨被擱淺的風險。因為菲律賓在美國、日本的慫恿之下，有可能會擱置與中國的相關磋商，這就會讓南海問題徒增變數。

在宋忠平看來，儘管東協其他國家希望和中國繼續就「南海各方行為準則」進行磋商，但是如果東協國家不能夠就此達成一致的共識，那麼就會對旨在維護南海和平與穩定的重要準則的磋商和簽署帶來莫大問題，同時這也會成為南海不太平的重要原因。

他指出，東協和中國之間互為最大貿易夥伴，這也是得益於南海地區的和平與穩定，但是域外國家卻唯恐南海不亂，不斷地在製造是非，引入麻煩和衝突，這將會危及東協各個國家的和平與穩定，也將會對這些國家的經濟帶來巨大的衝擊。

他提醒，俄烏軍事衝突已經導致歐盟很多國家深受其害，這提醒人們，如果東協國家不能團結一致維護南海和平與穩定，東協也難免會面臨步其後塵的風險。

據了解，「和平友誼」聯合軍演始於2014年，最初由中國和馬來西亞兩國參與，演練形式為聯合桌面推演，次年改為實兵聯演。2018年，聯演增至中、馬、泰三國參加。今年即將舉行的聯演，參與方則擴展為中、柬、寮、馬、泰、越六國。