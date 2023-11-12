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老辦法沒那麼行 專家：「挖掘新潛能」成中國經濟穩增長關鍵

中央社／台北12日電
前中國國務院發展研究中心副主任劉世錦說，基建、房地產、出口貿易三大傳統增長引擎如今都已放緩，「老辦法不是那麼行」，如何挖掘新增長潛能，將是推動中國經濟進入穩增長軌道的關鍵。（路透）
前中國國務院發展研究中心副主任劉世錦說，基建、房地產、出口貿易三大傳統增長引擎如今都已放緩，「老辦法不是那麼行」，如何挖掘新增長潛能，將是推動中國經濟進入穩增長軌道的關鍵。（路透）

前中國國務院發展研究中心副主任劉世錦說，基建、房地產、出口貿易三大傳統增長引擎如今都已放緩，「老辦法不是那麼行」，如何挖掘新增長潛能，將是推動中國經濟進入穩增長軌道的關鍵。

中國經濟疫後復甦乏力，外界預期政策制定者可能會提出新一輪的刺激措施，但也有分析人士指如此舉措並不能帶來長期的改善，刺激措施「只會提前透支未來的增長」。

綜合新華社及德國之聲報導，對於中國經濟問題，劉世錦9日在北京金融街論壇年會表示，中國目前尚處5%左右的中速增長階段」，可能還有5到10年的「中速增長潛能」。

他建議，中國需要繼續保持「相對寬鬆的貨幣政策和財政政策」，同時要更加注重結構性改革以挖掘潛能。

劉世錦並坦言，基建、房地產、出口貿易這3大傳統增長引擎如今都已放緩，「老辦法不是那麼行」，而如何挖掘新增長潛能將成為中國經濟穩增長的關鍵。

劉世錦認為，現階段中國經濟有兩大新增長潛能可以挖掘：首先橫向需求空間，也就是縮小中低收入群體與中高收入群體在終端需求結構上的差距，使中低收入群體的消費水準逐步接近中高收入群體。

其次是縱向升級動能，也就是提升產業的技術含量和附加價值，拓展經濟的上行空間，其中包括現有產業的價值鏈升級，以及新技術推動的新興產業或未來產業生成與發展等。

劉世錦說，「擴大橫向需求空間，重點在需求側，對穩住包括房地產在內的既有產業意義重大；培育縱向升級動能，重點在供給側，助推新興產業的形成和壯大。前者重在穩增長，後者重在促轉型、上台階（達到新高度）」。

劉世錦指出，挖掘經濟新增長潛能，應啟動短期穩增長、中長期增強發展動能的新一輪結構性改革，具體包括以進城農村人口基本公共服務均等化、城鄉生產要素雙向順暢流動為重點的需求側改革。

此外則是以穩定房地產等既有支柱產業、激發企業家精神助推產業升級和發展未來產業為重點的供給側結構性改革；以擴大有效需求、轉換資產負債模式、防範化解風險為重點的資產負債端改革等。

房地產 低收入 國務院

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