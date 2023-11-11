京東批網紅帶貨：現在一萬個工廠養一個直播主

中國網紅直播帶貨銷量驚人，威脅電商平台。圖為廣西一位主播在直播帶貨。（中新社）

中國網紅直播帶貨銷量驚人，威脅電商 平台。京東零售執行長辛利軍今天說，一些頭部直播主佣金竟然達到20%以上，現在出現一個很奇怪的現象，原來是一個工廠養一萬個人，現在是一萬個工廠養一個直播主。

綜合新浪科技、齊魯晚報等陸媒報導，中國今年雙11購物節迎來史上最激烈的價格戰，10月24日開打當天，京東把矛頭指向標榜「全網最低價」的「直播一哥」李佳琦，質疑他與廠商簽署「底價協議」，不准其它通路賣更便宜，涉嫌「二選一」。

儘管遭到質疑，李佳琦10月25日首場雙11預售直播共上架約400個商品，成交額仍高達人民幣95億元（約13億美元）。2022年，李佳琦直播帶貨650億元，媒體預估他的年收入至少18億元，超過93%上市公司的淨利潤 。

報導形容，今年雙11價格戰的焦點，不再是電商巨頭對戰，而是京東槓上李佳琦，本質上就是在爭奪定價主導權，也因而吸引消費者的注目。

10月25日同一天，京東家電家居采銷直播首秀，主題打出「價格低過李佳琦 現貨9折起」，僅一場直播就有上千萬人次觀看；其後，京東多個直播間觀看量破百萬人。在此之前，京東直播間線上往往只有幾萬人。

據報導，與傳統直播玩家相比，京東采銷直播間很簡陋，就在會議室、辦公室開播，負責講解的主播都是一線采銷人員輪番上陣，背後的橫幅尤其顯眼：「不要坑位費、不要達人佣金，現場降價。」

京東零售執行長辛利軍今天在雙11媒體開放日強調，京東采銷直播不收坑位費（商品加入直播須付費）、不收達人佣金，供應商直接跟京東合作，之間沒有任何的關係，因此供應商一定能夠提供出最好的成本和服務給京東的使用者。

談到對當前直播行業高佣金現狀時，辛利軍表示，「當我知道一些頭部主播的佣金竟然達到20%以上時，我對此非常驚訝。大家知道，在中國許多企業的利潤也就5%左右，但是一個主播的佣金利潤卻這麼高。」

「在這個行業裡面會出現一個很奇怪的現象，對一些頭部主播來講，原來是一個工廠養一萬個人，現在是一萬個工廠養一個主播。」辛利軍意有所指表示。

隨著直播帶貨蔚為新零售模式，中國頭部直播主不僅可以壟斷商品、主導價格，其佣金也水漲船高，令人咋舌。知名直播主帶貨的坑位費從十幾萬元到幾十萬元不等，佣金則高達幾十個百分點，有的甚至超過50%。

中國洗髮精品牌豐絲10月在其官方微博 爆料稱，直播電商行業內，國貨要求40%佣金起步，進口貨是20%起步，僅僅是起步。頭部直播主佣金甚至大到80%，品牌如果想要合作，還要簽一份「最低價協議」。扣掉物流費、包裝費、人工成本，留給產品成本的不超過10%。