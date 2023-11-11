效法華為長存 中國半導體協會：用28nm做出7nm是真高手

中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍表示，能夠用14nm，甚至28nm的設備做出7nm的產品性能，這才是真正的高手，長江存儲和華為Mate 60都是很好的例子。（美聯社）

中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍，在一場演講中表示，中國國產半導體還有很長的路要走，能夠用14nm，甚至28nm的設備做出7nm的產品性能，這才是真正的高手，長江存儲和華為 Mate 60都是很好的例子。

中國科技新媒體「熱點科技』報導，而這仿佛也暗示華為Mate60系列採用的是14nm或者28nm的製程。但是有意思的是，來自TechInsights 機構對麒麟 9000s的晶片 分析結果表示，具有7nm的特性，因此可能是中芯國際 7nm（N+2）工藝，也驗證了上述用 14nm、28nm做出7nm性能的說法。

快科技報導，魏少軍指出，2023年預計有625家企業的銷售超過人民幣1億元（約1377萬4700美元），儘管今年IC設計業在極其困難的外部環境下取得了8%的增長，但是有相當一部分企業，甚至是很大一部分上市企業的處境並不樂觀。

魏少軍提到，IC設計企業大面積出現虧損，已經成為2023年一個不能回避的事實，在與企業的日常交往中，協會瞭解到虧損的主要原因是由於前2年產能緊張，花了不少資源去搶產能，庫存積壓嚴重。

魏少軍認為，這暴露出企業在市場大潮中還需要進一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力，避免盲目跟風，降低風險。

魏少軍重申，中國國產半導體要注重技術累積，持續提升設計能力。著力創新技術，降低對工藝技術進步和EDA工具的依賴。「能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產品性能才是真正的高手，長江存儲和（華為）Mate 60都是很好的例子。」