我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

效法華為長存 中國半導體協會：用28nm做出7nm是真高手

記者林宸誼／即時報導
中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍表示，能夠用14nm，甚至28nm的設備做出7nm的產品性能，這才是真正的高手，長江存儲和華為Mate 60都是很好的例子。（美聯社）
中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍表示，能夠用14nm，甚至28nm的設備做出7nm的產品性能，這才是真正的高手，長江存儲和華為Mate 60都是很好的例子。（美聯社）

中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍，在一場演講中表示，中國國產半導體還有很長的路要走，能夠用14nm，甚至28nm的設備做出7nm的產品性能，這才是真正的高手，長江存儲和華為Mate 60都是很好的例子。

中國科技新媒體「熱點科技』報導，而這仿佛也暗示華為Mate60系列採用的是14nm或者28nm的製程。但是有意思的是，來自TechInsights 機構對麒麟 9000s的晶片分析結果表示，具有7nm的特性，因此可能是中芯國際 7nm（N+2）工藝，也驗證了上述用 14nm、28nm做出7nm性能的說法。

快科技報導，魏少軍指出，2023年預計有625家企業的銷售超過人民幣1億元（約1377萬4700美元），儘管今年IC設計業在極其困難的外部環境下取得了8%的增長，但是有相當一部分企業，甚至是很大一部分上市企業的處境並不樂觀。

魏少軍提到，IC設計企業大面積出現虧損，已經成為2023年一個不能回避的事實，在與企業的日常交往中，協會瞭解到虧損的主要原因是由於前2年產能緊張，花了不少資源去搶產能，庫存積壓嚴重。

魏少軍認為，這暴露出企業在市場大潮中還需要進一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力，避免盲目跟風，降低風險。

魏少軍重申，中國國產半導體要注重技術累積，持續提升設計能力。著力創新技術，降低對工藝技術進步和EDA工具的依賴。「能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產品性能才是真正的高手，長江存儲和（華為）Mate 60都是很好的例子。」

華為 晶片

上一則

全球首例 中國團隊5年攻關 胚胎幹細胞嵌合猴誕生

延伸閱讀

華為首款電動轎車「智界S7」虧錢促銷

華為首款電動轎車「智界S7」虧錢促銷
華為首款電動轎車智界S7賣3.5萬美元 4款車都虧錢賣

華為首款電動轎車智界S7賣3.5萬美元 4款車都虧錢賣
預防未來買不到輝達商品 百度轉向華為採購AI晶片

預防未來買不到輝達商品 百度轉向華為採購AI晶片
路透：百度已向華為採購AI晶片 防買不到輝達產品

路透：百度已向華為採購AI晶片 防買不到輝達產品

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院