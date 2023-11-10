安理會以哈衝突會議 中代表提停火止戰「4個刻不容緩」

聯合國安理會10日召開以巴局勢緊急公開會，中國駐聯合國代表團大使張軍提出四個刻不容緩。（取自觀察者網）

新一輪以哈衝突已持續超過一個月，聯合國 安理會10日召開以哈局勢緊急公開會，中國駐聯合國代表團大使張軍提出四個刻不容緩，包含維護停火止戰刻不容緩、保護平民刻不容緩、拯救生命刻不容緩，以及恢復物資供應刻不容緩。

中國本月接任聯合國安理會輪值主席。據中國駐聯合國代表團網站消息，張軍於會上表示，面對以哈衝突，全世界必須共同大聲疾呼「該打住了」，安理會也必須「排除個別國家的阻撓、干擾」，立即採取負責任、有意義的行動，堅守正義，維護和平。

針對近期有關解決方案的討論，中國駐聯合國代表團大使張軍強調，必須明確，關於加薩 的任何安排「都不能強加於巴勒斯坦 人民」。針對當前局勢的任何解決方案都不能悖離「兩國方案」。巴勒斯坦的未來必須也只能由巴勒斯坦人民自己決定。

張軍並提出四個刻不容緩。他強調，維護停火止戰刻不容緩，停火絕不是外交辭令，而是加薩民眾活下去的唯一希望。呼籲各方、特別是對當事人有獨特影響的大國，摒棄一切地緣政治考量和雙重標準，將一切努力匯聚到停火止戰這一目標上來。並敦促以色列遏制約旦河西岸愈演愈烈的定居者暴力，避免熱門、衝突蔓延。

保護平民方面，他表示，譴責一切針對平民的暴力和攻擊，對在加薩發生的明顯違反國際人道法的行為表示嚴重關切和堅決反對，敦促停止針對平民的集體懲罰。我們要求保障被扣押人員的人身安全和人道需求，並呼籲進行外交努力，推動相關人員儘早獲釋。

張軍提到，目前有1,300多名兒童和他們的家人被困在廢墟之中生死未卜，拯救生命刻不容緩。支持安理會就此採取緊急行動，推動連續數日的休戰，立即開闢綠色通道，讓專業機構和設備進入加薩進行搜救，盡最大努力拯救兒童。並應推動建立醫療後送機制，讓加薩的孕婦和重傷、重症人員得到及時轉移和救治。

物資供應方面，他表示，呼籲以色列立即解除封鎖，全面取消生存物資供應限制，特別是允許人道、醫療機構及民生設施的燃油輸送。他說，過去兩周，只有500多輛卡車透過拉法口岸進入加沙，這對在生死邊緣掙扎的加沙民眾只是杯水車薪。所有通往加薩的口岸都應當用起來，凱雷姆沙洛姆過境點應盡快開放。

張軍提到自己10日上午以安理會輪值主席身份會見了巴勒斯坦和阿拉伯國家、伊斯蘭合作組織的代表，「從他們的談話中，我深切地感受到他們內心深處的傷痛，感受到他們對恢復和平的企盼，感受到他們對安理會採取實際行動的期待」。

張軍表示，中方願繼續同國際社會一道，為早日平息加薩戰火、緩解加薩人道危機、實現巴以和平共處、實現中東長治久安作出不懈努力。