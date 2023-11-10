華爾街日報：中國以數量優勢重塑南海局勢

菲律賓的補給船隻（前）10月4日在南海仁愛暗沙執行運補任務時，一艘船身標示中國海警的船隻（後）也在附近航行。路透

中國與菲律賓爆發南海爭端之際，華爾街 日報9日的報導分析中國如何在南海以數量優勢來壓制對手。

這篇題為「蜂擁圍堵—中國艦船控制南中國海的戰術」的報導指出，10月22日，至少15艘中國船隻在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，中國稱「仁愛礁」）附近就位。當來自菲律賓的護航船隊接近時，這些中國船隻突然展開了一系列操作，包含快速繞行、繞圈、橫切船頭。

而中國艦船的數量是菲律賓艦船的4倍。

報導指出，這體現中國所使用的策略，即利用數量方面的巨大優勢和在南海的一些前哨基地向對手施壓。中國船隻一接到命令就能快速移動，一擁而上阻擋對方的船隻，甚至在距離本國海岸數百英里的地方也能如此。

報導強調，中國以此舉大力重塑了南海局勢。中國在這一具有戰略重要性的水道上投射力量，擠壓其他國家，並把例行巡邏變成危險行動。

報導提到，北京 方面部署的不是引人注意的淺灰色戰艦，而是海警和海上民兵。中國海警和海上民兵組織的規模全球居首；這些民兵通常由國家資助，訓練有素，與海警配合密切。

報導引述史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）的「海洋之光」(SeaLight)項目負責人鮑爾 （Raymond Powell）說：「中國為自己提供的保證是，基本上，中國總能派出比菲律賓更多的人員，而且幾乎隨叫隨到。」

報導並提到，中國此前將美濟礁（Mischief Reef）建成了一個島嶼，之後又建成一個配備有飛彈、雷達和跑道的軍事基地。

報導指出，中國訓練有素的民兵與海警可從美濟礁等中國基地獲得補給。

鮑爾表示，如果沒有美濟礁，中國「就幾乎不可能派出這種水準的兵力來攔截」。

除了美濟礁，中國還有渚碧礁（Subi Reef）和永暑礁（Fiery Cross Reef），幫助其維持可部署到各個熱點地區的增援力量。

報導指出，每次菲律賓船員離港前往仁愛暗沙執行補給任務時，他們都知道中國人會在那裡等著他們，而且數量會更多。