我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

願為國家上戰場？最新民調：72%美國人說不願意

把伊凡卡畫醜了？法庭畫家被批 布雷迪也遇過

華爾街日報：中國以數量優勢重塑南海局勢

中央社台北10日電
菲律賓的補給船隻（前）10月4日在南海仁愛暗沙執行運補任務時，一艘船身標示中國海警的船隻（後）也在附近航行。路透
菲律賓的補給船隻（前）10月4日在南海仁愛暗沙執行運補任務時，一艘船身標示中國海警的船隻（後）也在附近航行。路透

中國與菲律賓爆發南海爭端之際，華爾街日報9日的報導分析中國如何在南海以數量優勢來壓制對手。

這篇題為「蜂擁圍堵—中國艦船控制南中國海的戰術」的報導指出，10月22日，至少15艘中國船隻在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，中國稱「仁愛礁」）附近就位。當來自菲律賓的護航船隊接近時，這些中國船隻突然展開了一系列操作，包含快速繞行、繞圈、橫切船頭。

而中國艦船的數量是菲律賓艦船的4倍。

報導指出，這體現中國所使用的策略，即利用數量方面的巨大優勢和在南海的一些前哨基地向對手施壓。中國船隻一接到命令就能快速移動，一擁而上阻擋對方的船隻，甚至在距離本國海岸數百英里的地方也能如此。

報導強調，中國以此舉大力重塑了南海局勢。中國在這一具有戰略重要性的水道上投射力量，擠壓其他國家，並把例行巡邏變成危險行動。

報導提到，北京方面部署的不是引人注意的淺灰色戰艦，而是海警和海上民兵。中國海警和海上民兵組織的規模全球居首；這些民兵通常由國家資助，訓練有素，與海警配合密切。

報導引述史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）的「海洋之光」(SeaLight)項目負責人鮑爾（Raymond Powell）說：「中國為自己提供的保證是，基本上，中國總能派出比菲律賓更多的人員，而且幾乎隨叫隨到。」

報導並提到，中國此前將美濟礁（Mischief Reef）建成了一個島嶼，之後又建成一個配備有飛彈、雷達和跑道的軍事基地。

報導指出，中國訓練有素的民兵與海警可從美濟礁等中國基地獲得補給。

鮑爾表示，如果沒有美濟礁，中國「就幾乎不可能派出這種水準的兵力來攔截」。

除了美濟礁，中國還有渚碧礁（Subi Reef）和永暑礁（Fiery Cross Reef），幫助其維持可部署到各個熱點地區的增援力量。

報導指出，每次菲律賓船員離港前往仁愛暗沙執行補給任務時，他們都知道中國人會在那裡等著他們，而且數量會更多。

鮑爾 北京 華爾街

上一則

黑龍江屋頂坍塌3死 警方對11名涉案人員採取強制措施

延伸閱讀

仁愛暗沙爭端再起 菲律賓控中國海警船射水砲騷擾

仁愛暗沙爭端再起 菲律賓控中國海警船射水砲騷擾
華爾街日報：俄回購已售出軍火補充侵烏庫存 埃及估下月起交付

華爾街日報：俄回購已售出軍火補充侵烏庫存 埃及估下月起交付
日相岸田文雄菲律賓國會演說允助強化防禦 供菲海岸監視雷達

日相岸田文雄菲律賓國會演說允助強化防禦 供菲海岸監視雷達
日相岸田文雄將訪菲國與大馬 聯手牽制中國意味濃

日相岸田文雄將訪菲國與大馬 聯手牽制中國意味濃

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕
外遇85%發生在職場…10大易出軌職業 「教師」竟排第2

外遇85%發生在職場…10大易出軌職業 「教師」竟排第2