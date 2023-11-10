碧桂園傳年底前 提出境外債重組初步計劃

陷入困境的中國房企碧桂園，正計劃在今年底前提出一項重組離岸債務的暫時計劃；之後計劃在明年2月或3月之前開始與離岸債券持有人進行正式談判。圖為碧桂園在北京的建案。（美聯社）

路透引述消息人士報導指出，陷入困境的中國房企碧桂園 ，正計劃在今年底前提出一項重組 離岸債務的暫時計劃；之後計劃在明年2月或3月之前開始與離岸債券 持有人進行正式談判。

該公司將在年底前向主要債券持有人通報現金流預測，作為初步重組計劃基礎的一部分。

該公司擁有近110億美元離岸債券，而債務重整計劃的時間表先前尚未有報告。

自8月碧桂園債務問題公開以來一直備受關注，令市場不安，迫使北京推出更多房地產行業支持措施。

日前傳出中國當局已要求境內金融巨頭平安保險集團控股碧桂園。不過中國平安否認了這項消息。

中國對碧桂園的救助，將是迄今為止當局為支持現金緊張且負債累累的房地產行業，而採取的最重大干預措施之一，該行業佔中國經濟的四分之一。

消息人士表示，即使最終達成重組離岸債務的協議，一些碧桂園債券持有人預計投資回收率也不會更高。

碧桂園在10 月18日，也就是30天寬限期結束後，未支付1500 萬美元息票後，海外債券持有人尋求與碧桂園進行緊急談判。

研究機構CreditSights 在11月2 日的一份研究報告中表示，由於未能及時付款，碧桂園的離岸債券「正式違約」。

消息人士稱，此後該公司一直在私下與一些債券持有人溝通，以制訂債務償還計畫。

碧桂園10月10日表示，已任命中金公司、Houlihan Lokey和盛德律師事務所為顧問，審查其資本結構和流動性狀況，並制訂償還境外債務的「整體」解決方案。

另一位知情人士指出，顧問已開始對碧桂園的財務狀況進行盡職調查，包括研究陸上計畫的現金流。

迄今為止，很少有中國房地產開發商就債務償還計畫達成協議。

融創中國在獲得債權人和法院批准後，於10月成為首家完成90億美元離岸債務債務重組計畫的公司。

然而，更大的競爭對手中國恒大，在中國當局對董事局主席許家印及部門展開調查後，最初的230億美元海外債務重組計劃於 9 月被擱置。