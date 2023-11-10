我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把伊凡卡畫醜了？法庭畫家被批 布雷迪也遇過

因為這個成份 最好別買罐頭湯

碧桂園傳年底前 提出境外債重組初步計劃

記者林宸誼／即時報導
陷入困境的中國房企碧桂園，正計劃在今年底前提出一項重組離岸債務的暫時計劃；之後計劃在明年2月或3月之前開始與離岸債券持有人進行正式談判。圖為碧桂園在北京的建案。（美聯社）
陷入困境的中國房企碧桂園，正計劃在今年底前提出一項重組離岸債務的暫時計劃；之後計劃在明年2月或3月之前開始與離岸債券持有人進行正式談判。圖為碧桂園在北京的建案。（美聯社）

路透引述消息人士報導指出，陷入困境的中國房企碧桂園，正計劃在今年底前提出一項重組離岸債務的暫時計劃；之後計劃在明年2月或3月之前開始與離岸債券持有人進行正式談判。

該公司將在年底前向主要債券持有人通報現金流預測，作為初步重組計劃基礎的一部分。

該公司擁有近110億美元離岸債券，而債務重整計劃的時間表先前尚未有報告。

自8月碧桂園債務問題公開以來一直備受關注，令市場不安，迫使北京推出更多房地產行業支持措施。

日前傳出中國當局已要求境內金融巨頭平安保險集團控股碧桂園。不過中國平安否認了這項消息。

中國對碧桂園的救助，將是迄今為止當局為支持現金緊張且負債累累的房地產行業，而採取的最重大干預措施之一，該行業佔中國經濟的四分之一。

消息人士表示，即使最終達成重組離岸債務的協議，一些碧桂園債券持有人預計投資回收率也不會更高。

碧桂園在10 月18日，也就是30天寬限期結束後，未支付1500 萬美元息票後，海外債券持有人尋求與碧桂園進行緊急談判。

研究機構CreditSights 在11月2 日的一份研究報告中表示，由於未能及時付款，碧桂園的離岸債券「正式違約」。

消息人士稱，此後該公司一直在私下與一些債券持有人溝通，以制訂債務償還計畫。

碧桂園10月10日表示，已任命中金公司、Houlihan Lokey和盛德律師事務所為顧問，審查其資本結構和流動性狀況，並制訂償還境外債務的「整體」解決方案。

另一位知情人士指出，顧問已開始對碧桂園的財務狀況進行盡職調查，包括研究陸上計畫的現金流。

迄今為止，很少有中國房地產開發商就債務償還計畫達成協議。

融創中國在獲得債權人和法院批准後，於10月成為首家完成90億美元離岸債務債務重組計畫的公司。

然而，更大的競爭對手中國恒大，在中國當局對董事局主席許家印及部門展開調查後，最初的230億美元海外債務重組計劃於 9 月被擱置。

碧桂園 債券 重組

上一則

中共發布西藏白皮書：截至去年已批准93位轉世活佛

延伸閱讀

官方下令收購碧桂園？ 平安保險否認

官方下令收購碧桂園？ 平安保險否認
路透：中國平安集團挽救碧桂園 由人行官員主導

路透：中國平安集團挽救碧桂園 由人行官員主導
路透報導中官方要求平安集團收購碧桂園 遭平安否認

路透報導中官方要求平安集團收購碧桂園 遭平安否認
碧桂園美元債券首度違約 寬限期內未付1540萬美元利息

碧桂園美元債券首度違約 寬限期內未付1540萬美元利息

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光
盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒
多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬