防爛尾樓風暴 中國央行去年推3500億資金保交樓

中國央行9日發布的「中國區域金融運行報告」顯示，央行去年推出3500億元人民幣資金「保交樓」。圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群。（中新社）

中國人民銀行（中國央行 ）9日發布2023年版「中國區域金融運行報告」顯示，中國去年曾推出3500億元人民幣（約480.4億美元）保交樓專項借款，並設立2000億元人民幣保交樓貸款 支持計畫，穩定房市運行。

中國在去年年中因「爛尾樓」引爆大規模「停貸潮」，許多購房者因為房地產 項目出現爛尾，決定停止支付房貸，對房地產市場與金融市場造成巨大風險，更一度出現聚眾抗議，引來中共中央政治局年中經濟會議上首度出現「保交樓」一詞。

中國央行近日發布的「中國區域金融運行報告」提到，保交樓金融服務紮實推進。央行去年透過提供資金保交樓，並引導商業銀行提供融資支持，以滿足行業合理融資需求。去年末，房地產貸款餘額年增1.5%；房地產開發貸款餘額年增 3.7%，比上年末提高2.8個百分點。

報告還提到，央行今年將適應房地產市場「供需關係發生重大變化」的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。

此外，報告第三部分「區域經濟金融展望」篇章指出，當前全球經濟成長放緩，通膨仍處高位，地緣政治衝突持續，已開發國家央行政策緊縮效應顯現，國際金融市場波動加劇。

報告坦言，當前中國國內經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是「國內需求不足」，有些企業經營困難，「重點領域風險隱憂較多」。但報告也強調，中國經濟具有巨大的韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。