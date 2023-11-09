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哈薩克將提供鈾給中國 未透露數量

中央社阿拉木圖9日綜合外電報導
國家原子能公司哈薩克國營能源公司（Kazatomprom）將運送數量不詳的天然鈾精礦到中國。（路透）
國家原子能公司哈薩克國營能源公司（Kazatomprom）將運送數量不詳的天然鈾精礦到中國。（路透）

隨著資源豐富的中亞國家哈薩克加強與北京合作，這個全球最大鈾生產國今天宣布一項向中國供應放射性金屬鈾的長期協議。

法新社報導，國家原子能公司哈薩克國營能源公司（Kazatomprom）和中國鈾業有限公司達成這項協議，將運送數量不詳的天然鈾精礦到中國，用於核燃料循環。

哈薩克國營能源公司在聲明中表示：「由於機密性和商業敏感性，無法透露數量和具體合約內容。」

這家公司也表示：「與中國一家大型能源公司簽訂的這份合約，將有助於滿足中國對潔淨、淨零能源與日俱增的需求，同時加強兩國在核能產業領域的歷史性長期關係。」

中國、西歐國家、土耳其和美國正在競爭對中亞的影響力。自然資源蘊藏豐富的中亞地區有5個前蘇聯加盟共和國，傳統上被視為俄羅斯的後院。

哈薩克生產的鈾占全球總量的40%以上，並擁有大量其他戰略礦產蘊藏。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週訪問中亞期間，哈薩克國營能源公司和法國原子能公司（Framatome）簽署核燃料循環合作協議。哈薩克也與俄羅斯在核能方面合作。

法國、中國、俄羅斯和韓國正在為哈薩克可能興建的第一座核電廠提供反應爐而相互競爭。哈薩克今年底將舉行全民公投，決定是否興建這座核電廠。

哈薩克 俄羅斯 北京

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