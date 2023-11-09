習近平再赴八寶山公墓 送別民革中央前主席周鐵農

民革中央（中國國民黨革命委員會中央委員會）前主席周鐵農3日病逝，9日在北京八寶山革命公墓舉行告別式。（取自央視畫面）

在上周出席已故中國前國務院總理李克強的告別式後，中共 總書記習近平 等中共七常委，9日再次前往北京 八寶山革命公墓，此次是送別前民革中央主席周鐵農。據央視新聞，習近平等中共中央政治局七常委均出席，並與周鐵農的親屬一一握手，表示慰問。

據央視新聞，「著名的社會運動家，中國國民黨革命委員會的傑出領導人，中國共產黨的親密朋友」，第十一屆中國全國人民代表大會常務委員會副委員長，中國人民政治協商會議第九屆、十屆全國委員會副主席 ，中國國民黨革命委員會第十一屆中央委員會主席周鐵農的遺體，9日在北京八寶山革命公墓火化。

在此之前，中國官方通報，周鐵農因病於2023年11月3日16時15分在北京逝世，享年85歲。

央視報導稱，在周鐵農病重期間，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等前往醫院探望，或透過各種形式對周鐵農逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

在9日上午的告別式上，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共中央政治局七常委，於周鐵農遺體前肅立默哀，三鞠躬，並與親屬一一握手，表示慰問。