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嚴防海外臭蟲入侵 香港開始做這件事

中國新聞組／即時報導
床蝨已經從法國、英國等地蔓延至南韓等亞洲地區。（美聯社）
床蝨已經從法國、英國等地蔓延至南韓等亞洲地區。（美聯社）

根據香港特區政府8日晚間發布的新聞稿，近期部分海外地區出現臭蟲（亦稱「床蝨」）問題，為盡量減低臭蟲由海外傳入香港港社區的機會，香港食物環境衛生署（簡稱「食環署」）8日會同相關部門及機構，在各層面加強宣導工作，以提升旅客、旅遊業界和市民對防治臭蟲的認識。

香港食環署8日起在香港國際機場向旅客派發宣傳單，並聯同衛生署衛生防護中心港口衛生科提醒航空公司和機場管理局，注意飛機及機場的環境衛生。

此外，香港食環署署長楊碧筠8日也與飯店業界代表會面，向他們提供防治臭蟲的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。

港府發言人表示，資料顯示，臭蟲不會傳播疾病，但被叮咬後可能出現皮膚敏感及搔癢。因此港府快速採取行動，希望能盡量減低臭蟲由海外傳入香港社區的機會。

該發言人稱，臭蟲通常在人類睡眠的地方附近棲息，如床墊、地毯、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。要有效防治臭蟲，應從保持家居整潔著手，包括定期清潔、以熱水徹底清洗床單和衣物、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面隙縫等。

港府也提醒香港市民在外遊時應特別留意當地酒店房間或公共場所是否有臭蟲問題，返港回家後應仔細檢查行李是否有臭蟲藏匿，並在有需要時以熱水（攝氏60度）洗滌衣物，以避免把臭蟲帶回家中。

另，據韓聯社報導，南韓機場公社8日表示，由於臭蟲在南韓全國各地頻繁出現，公社將攜手民間防疫單位加強全國14座機場的臭蟲防治工作。

南航機場公社稱，將把所有機場內行李檢查室、休息設施、兒童樂園等高風險區域的防疫消毒次數，從原本的每周一次增至兩次，並設置大量的臭蟲誘捕裝置，以防臭蟲接觸旅客。

公社還要求各機場工作人員保持監控，一旦發現臭蟲應立即限制旅客出入相關區域，並通報進行消殺防治。

香港高度戒備床蝨入侵，8日起在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單，提醒旅客注意並防...
香港高度戒備床蝨入侵，8日起在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單，提醒旅客注意並防範。（圖／取自香港特區政府新聞處官網）

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