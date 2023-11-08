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依舊融資難 中房企十月融資再創近三年新低

記者黃雅慧／即時報導
克而瑞研究中心最新數據顯示，十月中國80家典型房企融資總量月減41.5%，年減51.9%，創下近三年新低。圖為示意圖。（中新社）
克而瑞研究中心最新數據顯示，十月中國80家典型房企融資總量月減41.5%，年減51.9%，創下近三年新低。圖為示意圖。（中新社）

中國房產調研機構克而瑞研究中心最新數據顯示，十月中國80家典型房企融資總量月減41.5%，年減51.9%，創下2020年以來，也是近三年新低。此外，中國監管層動作頻繁，財聯社7日報導中國人行等四部委召開房企融資座談會。人行行長潘功勝8日稱「一視同仁」滿足不同所有制房企融資需求。意味中國官方正關切相關問題。

克而瑞數據指出，十月依然沒有房企進行境外債權融資，同時也沒有資產證券化產品發行，境內債權融資月減39.4%，年減55.7%，此外還有50.42億元的股權融資；十月80家房企融資成本為3.85%，月增0.05%，年增0.65%，融資成本提高。

克而瑞研究中心認為，近期房企融資仍較低迷，加上房地產銷售仍未全面復甦，因此未來仍有可能有更多房企曝出債務違約事件，行業仍需注意流動性問題。

據另一家調研機構中指研究院數據，十月房地產行業信用債融資年增率大幅下降51.6%，月減16.4%，佔比54.2%，發行量連續三個月下滑，規模降至近一年來最低水平。

中指研究院數據顯示，房企2023年內到期債券餘額為人民幣1,165.3億元，其中，海外債佔比為23.4%，信用債為76.6%；11月到期債券餘額為人民幣589.1億元。

有消息稱，7日下午，人行、住建部、金融監管總局、證監會聯合召集數家房企座談，了解行業資金狀況和企業融資需求。參會企業包括萬科、保利、華潤、中海、龍湖和金地等，皆是央企。

10月30號至31號召開的中央金融工作會議表示，「一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」。潘功勝8日在2023金融街論壇年會上再度強調這項措施。

不過，中指研究院企業研究總監劉水指出，儘管近期中國高層強調「一視同仁」支持房企合理融資，但當前民營房企銷售額降幅高於行業均值，企業出險事件時有發生，拿地規模少，投資人和金融機構難以對民營房企建立起足夠的投資信心，短期內資金對其敞開難度較大。

劉水認為，要制定具有可操作性強、符合商業銀行等金融機構利益的具體政策措施，才能夠幫助民營房企獲得順暢的融資，這在根本上需要市場回暖支撐投資信心。

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