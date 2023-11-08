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中國法規趨嚴經濟放緩 多所國際學校將關閉或合併

中央社香港8日綜合外電報導
教育機構產業人士表示，受到法規趨嚴，經濟減緩，以及外籍生人數減少的影響，中國境內數十所國際學校與私立學校即將關閉學校或者併校。圖為在北京的一所高中。（路透）
教育機構產業人士表示，受到法規趨嚴，經濟減緩，以及外籍生人數減少的影響，中國境內數十所國際學校與私立學校即將關閉學校或者併校。圖為在北京的一所高中。（路透）

知情人士透露，德威英國國際學校（Dulwich College International）部分股東正洽商出售以中國為主的亞洲業務，再次顯示中國教育市場的動盪，迫使教育機構大幅重整。

路透社報導，教育機構產業人士表示，受到法規趨嚴，經濟減緩，以及外籍生人數減少的影響，中國境內數十所國際學校與私立學校即將關閉學校或者併校。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，中國私人教育機構快速擴張，提供西方考試課程的雙語學校校數攀升。

不過，北京當局為降低孩童升學壓力和減少家庭負擔，於2021年實施新法，對私人補教事業帶來打擊，民間教育機構業績大幅下滑。

設於北京、研究中國教育產業的市場情報顧問公司問創教育（Venture Education）董事總經理費雪（Julian Fisher）指出，3年的疫情和經濟成長減緩，造成情況惡化。

他說：「悲觀者認為中國的教育市場必將衰落。」

英國德威學院在中國經營9所學校，包括以中國學生為主的雙語學校。這些學校因當局法規趨嚴而受到重創。

除中國外，德威學院在新加坡和韓國也設有學校。

德威學院在2022年度報告中表示，「在政府監管法規修訂後」，在中國的高等學校成長戰略計畫隨之「縮減規模」。

在全球擁有和經營德威品牌的行動教育（Education in Motion, EiM）答覆路透社提出有關亞洲事業出售問題時表示，該公司正在引進最新戰略金融夥伴，並表示此舉將允許合夥人退出在這個集團的投資。

中國全國人大常委會上月通過愛國教育法，將於2024年1月1日起實施。

上海萊克頓（Lucton）學校副校長法蘭克．馮（Frank Feng）表示，由於當局監管趨嚴，部分學校難以取得執照。

過去2年，中國境內從幼兒園到高中，已有數十所私校已經關閉或停招。

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