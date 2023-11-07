中國10月出口年減6.4% 連續第六個月衰退

中國10月按美元計出口額年減6.4%，跌幅比上月擴大0.2個百分點，遜於市場預期。（中新社）

中國海關總署7日公布，按美元計，中國10月進出口年減2.5%。其中，出口年減6.4%，跌幅比上月擴大0.2個百分點，遠遜於市場預期，且為年比連續第六個衰退；10月進口年增3%，由上月的下跌6.2%轉正，明顯優於市場預期。10月貿易順差為565.3億美元，收窄30.8%。

市場早前預估，中國10月出口預計年減3.5%，10月進口預計年減4%，均比9月好轉。

中國今年前十個月進出口總值為4.9兆美元，下跌6%。其中，出口2.79兆美元，下跌5.6%；進口2.11兆美元，下跌6.5%；貿易順差6840.4億美元，收窄2.7%。

中國海關總署的數據顯示，今年前十個月，中國與東協貿易總值為人民幣5.23兆元，年增0.9%，佔整體外貿總值的15.2%，東協依舊是中國第一大貿易夥伴；歐盟 則為中國第二大貿易夥伴，貿易總值年減1.6%，佔比13.4%；第三大貿易夥伴為美國，貿易總值為下降7.6%，佔比11.2%；第四大貿易夥伴為日本，貿易總額下降6.5%，佔5.4%。此外，中國對「一帶一路 」國家合計進出口額年增3.2%。其中，出口增長7.7%；進口下降1.8%。

從進口物品來看，海關總署數據顯示，前十個月鐵礦砂、原油、煤、天然氣 和大豆等主要大宗商品進口量增加，分別年增6.5%、14.4%、66.8%、8.8%與14.6%。同期，進口機電產品人民幣5.31兆元，下降7.6%。

出口物品方面，前十個月出口機電產品人民幣11.43兆元，年增2.8%，佔出口總值的58.5%，將近六成。其中，自動數據處理設備及其零組件出口額人民幣1.09兆元，年減17.5%；手機出口額人民幣7,629億元，下降2%；汽車出口額人民幣5,824.3億元，增長88.5%。

出口下降較多為勞力密集產品，出口額人民幣3.4兆元，下降2.4%，佔17.4%。其中，服裝及衣著附件出口額年減3.1%；紡織品年減3.9%；塑料製品年增1.1%。

在企業類別上，前十個月，民營企業進出口增長6.2%，佔外貿總值的53.1%，較去年同期提升3.1個百分點；國有企業進出口人民幣5.51兆元，下降0.2%，佔外貿總值的16.1%；外資企業進出口人民幣10.48兆元，下降9.2%，佔外貿總值的30.5%。其中外資企業進出口皆衰退，分別年減9%與9.4%。