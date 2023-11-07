我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州選舉今登場 民主黨能否維持都會區優勢？

攜AR-15步槍男子 在國會附近與警對峙遭電擊被捕

富士康續布局智慧汽車 與天瞳威視在天津插旗

記者黃雅慧／即時報導
工業富聯與天瞳威視成立天津天瞳富聯電子科技，主要業務涵蓋了汽車零組件製造。（圖／取自南方Plus）
工業富聯與天瞳威視成立天津天瞳富聯電子科技，主要業務涵蓋了汽車零組件製造。（圖／取自南方Plus）

儘管遭中國官方稽查稅務、用地消息烏雲籠罩，富士康仍在中國持續布局智慧汽車業務。財聯社引述天眼查App資料顯示，近日天津天瞳富聯電子科技成立，法定代表人為張鵬，註冊資本人民幣3,000萬元，該公司由上海天瞳富聯電子科技全資持股，後者由蘇州天瞳威視電子科技、富士康旗下富聯精密電子（天津）有限公司共同持股。

資料顯示，天瞳富聯電子科技經營範圍含技術服務、訊息系統集成服務、智慧控制系統集成、汽車零組件及配件製造、智慧車載設備銷售、汽車零配件零售、電子元器件零售、機械設備銷售等。

據官網介紹，天瞳威視是一家智慧駕駛系統和出行服務供應商。近期專注於攝像頭、行人重識別、注意力、車道線、電子設備等技術領域。

今年7月，蘇州艾方芯動自動化設備公司發生工商變更，股東才新增工業富聯。該公司經營範圍包含機械設備研發、工業機器人銷售、智慧型機器人的研發、半導體分立器件銷售、電子專用材料研發等。

工業富聯10月30日晚間發布2023年第3季報告顯示，第3季營收年減10.15%，淨利潤年增28.42%；前三季營收年減8.94%，淨利潤年增14.32%；今年前三季，毛利率為7.96%，年增1.04個百分點。這是該公司近四年第3季報首次營收下滑，但如果從淨利潤來看，這是工業富聯史上最佳第3季報。

利潤 利率 App

上一則

中國人行為何連12個月增持黃金高達856萬盎司？

延伸閱讀

美台高科技論壇 聚焦電動車機遇與挑戰

美台高科技論壇 聚焦電動車機遇與挑戰
傳涉賄 郭台銘百萬連署蒙陰影 須補巨稅？富士康斥謠言

傳涉賄 郭台銘百萬連署蒙陰影 須補巨稅？富士康斥謠言
網傳富士康需補稅246億美元、土地收歸國有 富士康回應

網傳富士康需補稅246億美元、土地收歸國有 富士康回應
富士康遭中國查稅 邱太三：就是要阻止郭台銘參選

富士康遭中國查稅 邱太三：就是要阻止郭台銘參選

熱門新聞

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30
中國前總理李克強2日上午舉行告別式，中共政治局常委悉數出席告別。（取材自X平台）

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

2023-11-02 04:00

超人氣

更多 >
林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」
12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」
洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪
台灣人被寵壞？住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感

台灣人被寵壞？住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感
她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜