富士康續布局智慧汽車 與天瞳威視在天津插旗
儘管遭中國官方稽查稅務、用地消息烏雲籠罩，富士康仍在中國持續布局智慧汽車業務。財聯社引述天眼查App資料顯示，近日天津天瞳富聯電子科技成立，法定代表人為張鵬，註冊資本人民幣3,000萬元，該公司由上海天瞳富聯電子科技全資持股，後者由蘇州天瞳威視電子科技、富士康旗下富聯精密電子（天津）有限公司共同持股。
資料顯示，天瞳富聯電子科技經營範圍含技術服務、訊息系統集成服務、智慧控制系統集成、汽車零組件及配件製造、智慧車載設備銷售、汽車零配件零售、電子元器件零售、機械設備銷售等。
據官網介紹，天瞳威視是一家智慧駕駛系統和出行服務供應商。近期專注於攝像頭、行人重識別、注意力、車道線、電子設備等技術領域。
今年7月，蘇州艾方芯動自動化設備公司發生工商變更，股東才新增工業富聯。該公司經營範圍包含機械設備研發、工業機器人銷售、智慧型機器人的研發、半導體分立器件銷售、電子專用材料研發等。
工業富聯10月30日晚間發布2023年第3季報告顯示，第3季營收年減10.15%，淨利潤年增28.42%；前三季營收年減8.94%，淨利潤年增14.32%；今年前三季，毛利率為7.96%，年增1.04個百分點。這是該公司近四年第3季報首次營收下滑，但如果從淨利潤來看，這是工業富聯史上最佳第3季報。
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