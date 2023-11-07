中國中東特使翟雋會見美駐北京大使 談以哈衝突

中國政府中東問題特使翟雋（右）7日應約會見美駐北京大使伯恩斯，就以巴局勢交換意見。（圖／取自中國外交部官網）

以哈衝突爆發以來，已導致上萬人傷亡，各界也積極斡旋停火。而中國與美國官方就以哈衝突的局勢，也有最新的接觸。中國政府中東問題特使翟雋7日與美國駐北京 大使伯恩斯會見，雙方就以哈衝突、中東局勢交換意見。

中國外交部官網7日晚間指出，此次是翟雋「應約」與伯恩斯會見。但美駐北京大使館官網、微信公眾號、伯恩斯的社交平台「X」帳號，至發稿時都還沒有任何此次會見的消息。

另外，據中國官方消息，翟雋同日也「應約」與歐盟駐北京代表團臨時代辦雷默斯見面，雙方也是就以哈衝突交換意見，歐盟方面也尚未發布消息。

中國是聯合國 安理會11月輪值主席，其駐聯合國代表張軍6日主持完以巴局勢緊急磋商會議後，與阿拉伯聯合大公國方面共同會見記者，兩人強調對以色列持續襲擊加薩地帶的醫院、難民營、學校、聯合國機構等民用設施表示嚴重關切，並呼籲實現緊急人道停火。

兩人還提到，必須防止衝突向整個巴勒斯坦和中東地區外溢，敦促對當事方有影響的國家突出遵守國際人道法的重要性。「我們支持『兩國方案』願景，致力於推動巴勒斯坦和以色列根據國際法和聯合國有關決議比鄰而居、和平共處」。

張軍還表示，作為安理會輪值主席，中國將繼續將以巴局勢作為「最重要、緊迫問題，同安理會成員一道，推動實現停火，保護平民，避免更大人道主義災難」。

中國官方與美國就以巴衝突開展接觸，始於近日。

中共外事辦主任兼外長王毅 10月底訪美期間與國務卿布林肯（Antony Blinken）就以哈衝突等問題交換意見。王毅表示，大國應冷靜客觀，秉持公道，聯合國有必要發揮應有作用。中國願同各方一道，合作啟動促和機制，為落實「兩國方案」形成更廣泛國際共識。布林肯表示，中東地區維續和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。