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人行副行長：房市調整屬正常 不會讓樓市「硬著陸」

記者黃雅慧／即時報導
人行副行長張青松表示，中國房市發展太快有調整很正常，目前官方是不讓樓市「硬著陸」。（中新社）
人行副行長張青松表示，中國房市發展太快有調整很正常，目前官方是不讓樓市「硬著陸」。（中新社）

市場關注中國房地產困局問題，綜合港媒報導，人行副行長張青松7日在國際金融領袖投資峰會上表示，過去多年該板塊急速擴張，現在面對優勝劣汰，但人行有不同措施穩定情況，包括減首套房貸息，同時推進城鎮化發展。他指出目前要處理的是，防範調整樓市出現過快過急的風險，不讓樓市「硬著陸」。

張青松指出，現在中國人均居住面積於2020年升至41.8平方公尺， 已接近發達經濟體水平，達到一定階段出現調整很正常。

張青松稱，中國官方已制定政策穩定房地產市場，且中國城鎮化仍有較大提升空間，每年有1,000萬農村居民遷移至城市定居， 反映中國住房的剛性需求仍在，相信未來住房改善性需求仍大。

張青松強調，當局目前會穩步做好三大工作：在超大型城市推動公共基建「平急兩用」，並推進城中村改造、保障房建設，以促進樓市更健康。並對中國樓市未來仍相當樂觀。

作為房地產一體兩面的地方債問題上，張青松稱，不少地方政府有資產抵押，中央亦已主動發債支持，未來會以市場化和依法方式協助化債，有信心地方政府債務水平會逐步下降。

對於是否擔心中國經濟狀況，張青松認為，「不會經常和過分憂慮」，他認為中國正經歷轉型階段，加上過去三年碰上疫情造成不同挑戰，未來會以市場力量調整，並搭配相應政策協助，不會讓經濟活動急跌。

張青松又指，市場應對中國經濟表現評價應放在一個長期框架中，中國每年有2.4億人接受高等教育，有1,700萬名工程師，在2022年研發經費逾人民幣3兆元（約4122億美元）， 僅次美國。上述均支持中國經濟長期高質量增長。

房地產 疫情 投資

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