赴韓中國遊客人數不足疫情前一半 「特種兵旅遊」盛行
儘管中國民眾赴韓團隊遊已於8月重啟，但赴韓國旅遊的中國遊客數量恢復情況不如預期，9月赴韓中國旅客人數仍不足冠病疫情前的一半，而且是以時間緊、景點多、花費少為特點的「特種兵式旅遊」最受歡迎。
韓聯社引述韓國觀光公社6日發布的消息稱，9月赴韓中國遊客和去年同期相比增加793.8%至26.4萬多人次，排在第一位。9月赴韓中國遊客人數創下今年單月新高，但和前一個月比僅增加4,000多人次，較排名第二的日本遊客（25萬多人次）略多1.4萬多人次。
而這一數值僅為冠病疫情暴發前2019年9月的48.8%，與9月韓國接待外國遊客人數恢復到2019年同月75.2%的水平相比，赴韓中國遊客人數恢復情況仍偏緩慢。受此影響，中國遊客在赴韓外國遊客總數中的佔比，也從四年前的37.1%降至24%。
分析認為，這主要受到中國經濟不景氣、韓中航班尚未全面復航等因素影響，中國民眾赴韓旅遊方式從團隊遊轉為自由行也有一定的關係。
據韓國觀光公社發布的《2023年中國80、90、00後消費及旅遊方式分析》，中國年輕遊客更喜歡以時間緊、景點多、花費少為特點的「特種兵式旅遊」，更重視旅遊主題和體驗活動。
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