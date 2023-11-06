赴韓中國遊客人數不足疫情前一半 「特種兵旅遊」盛行

中國年輕現在更傾向於選擇「特種兵式旅遊」，圖為10月18日重新對外開放的韓國首爾光化門。（新華社）

儘管中國民眾赴韓團隊遊已於8月重啟，但赴韓國旅遊的中國遊客數量恢復情況不如預期，9月赴韓中國旅客人數仍不足冠病疫情 前的一半，而且是以時間緊、景點多、花費少為特點的「特種兵式旅遊」最受歡迎。

韓聯社引述韓國觀光 公社6日發布的消息稱，9月赴韓中國遊客和去年同期相比增加793.8%至26.4萬多人次，排在第一位。9月赴韓中國遊客人數創下今年單月新高，但和前一個月比僅增加4,000多人次，較排名第二的日本 遊客（25萬多人次）略多1.4萬多人次。

而這一數值僅為冠病疫情暴發前2019年9月的48.8%，與9月韓國接待外國遊客人數恢復到2019年同月75.2%的水平相比，赴韓中國遊客人數恢復情況仍偏緩慢。受此影響，中國遊客在赴韓外國遊客總數中的佔比，也從四年前的37.1%降至24%。

分析認為，這主要受到中國經濟不景氣、韓中航班尚未全面復航等因素影響，中國民眾赴韓旅遊方式從團隊遊轉為自由行也有一定的關係。

據韓國觀光公社發布的《2023年中國80、90、00後消費及旅遊方式分析》，中國年輕遊客更喜歡以時間緊、景點多、花費少為特點的「特種兵式旅遊」，更重視旅遊主題和體驗活動。