我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城劫匪製造車禍搶劫 受害者是香港珠寶商

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

北京要求緬甸 配合維護中緬邊境穩定

記者賴錦宏／即時報導
中國外交部部長助理農融。（圖／取自央廣網）
中國外交部部長助理農融。（圖／取自央廣網）

就在中緬邊境近日發生激烈戰事之際，中國外交部部長助理農融在訪問緬甸期間，呼籲緬方配合中方維護中緬邊境穩定，保障中方邊民人身和財產安全。

據中國外交部官網6日消息，農融表示，中方高度重視發展中緬睦鄰友好關係，將秉持「親誠惠容」周邊外交理念，同緬方一道落實好中國國家主席習近平2020年歷史性訪緬成果，高質量推進「一帶一路」合作，推動中緬命運共同體建設走深走實。

農融強調，作為友好鄰邦，中方真誠希望緬甸儘快恢復穩定和發展，支持緬甸各方在憲法和法律框架下妥處分歧，通過對話實現和解。他同時要求緬方同中方配合維護中緬邊境穩定，切實保障中方邊民人身和財產安全，採取有效措施強化中國在緬人員、機構和項目安保。中方願同緬方合作持續打擊網賭電詐等跨境犯罪。

訪問期間，農融還考察了中緬油氣管道等中緬共建「一帶一路」重點項目，並同在緬中資企業代表座談。

農融也出席11月3日在緬甸首都內比都舉行的瀾湄合作第10次高官會。農融與共同主席國緬甸高官共同主持會議，柬埔寨、寮國、泰國、越南均有派員參加。六方回顧了一年來瀾湄合作進展，總結合作經驗，並就下步合作等深入交換意見。

緬甸 一帶一路 越南

上一則

華為手機出貨量Q3年增50% 蠶食蘋果與中國廠份額

延伸閱讀

流感與「肺炎支原體」交叉感染 多地兒科急診人滿為患

流感與「肺炎支原體」交叉感染 多地兒科急診人滿為患
為男友加入緬甸詐團 台傳靜宜女大生遭陸逮捕

為男友加入緬甸詐團 台傳靜宜女大生遭陸逮捕
中國發紅頭文件 通緝緬北2擁中國籍電詐犯高官 被佤邦政府撤職

中國發紅頭文件 通緝緬北2擁中國籍電詐犯高官 被佤邦政府撤職
緬甸豪雨釀災 勃固1.4萬人流離失所

緬甸豪雨釀災 勃固1.4萬人流離失所

熱門新聞

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30

超人氣

更多 >
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面

3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光