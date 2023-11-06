北京要求緬甸 配合維護中緬邊境穩定

中國外交部部長助理農融。（圖／取自央廣網）

就在中緬邊境近日發生激烈戰事之際，中國外交部部長助理農融在訪問緬甸 期間，呼籲緬方配合中方維護中緬邊境穩定，保障中方邊民人身和財產安全。

據中國外交部官網6日消息，農融表示，中方高度重視發展中緬睦鄰友好關係，將秉持「親誠惠容」周邊外交理念，同緬方一道落實好中國國家主席習近平2020年歷史性訪緬成果，高質量推進「一帶一路 」合作，推動中緬命運共同體建設走深走實。

農融強調，作為友好鄰邦，中方真誠希望緬甸儘快恢復穩定和發展，支持緬甸各方在憲法和法律框架下妥處分歧，通過對話實現和解。他同時要求緬方同中方配合維護中緬邊境穩定，切實保障中方邊民人身和財產安全，採取有效措施強化中國在緬人員、機構和項目安保。中方願同緬方合作持續打擊網賭電詐等跨境犯罪。

訪問期間，農融還考察了中緬油氣管道等中緬共建「一帶一路」重點項目，並同在緬中資企業代表座談。

農融也出席11月3日在緬甸首都內比都舉行的瀾湄合作第10次高官會。農融與共同主席國緬甸高官共同主持會議，柬埔寨、寮國、泰國、越南 均有派員參加。六方回顧了一年來瀾湄合作進展，總結合作經驗，並就下步合作等深入交換意見。