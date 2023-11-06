華為手機出貨量Q3年增50% 蠶食蘋果與中國廠份額

華為第三季憑藉5G智慧手機，出貨量年增率飆升50%，也蠶食其他手機市場份額。路透

市調機構TechInsights於6日發布第三季中國智慧手機市場分析報告指出，中國智慧手機出貨量年減5%，已連續十季出現年增率下滑，表明市場正觸底，預計將在未來幾季開啟復甦之旅。值得注意的是，華為 該季憑藉5G智慧手機，出貨量年增率飆升50%，佔據13%市場份額，也蠶食榮耀、OPPO（包括一加）、vivo、蘋果和小米 前五大廠商的份額由87%降至81%。

該機構分析，出貨量出現連續下滑是消費需求疲軟、經濟前景不明朗等因素造成的。

數據顯示，在報告調查期內，市場份額分列前五名的廠商分別是：榮耀、OPPO（包括一加）、vivo、蘋果和小米，分別佔據17.6%、17.1%、16.8%、15.2%、14.2%的市場份額。除了小米出貨量年增0.6%之外，其他四大廠出貨量年增率均下跌，榮耀年減7.4%、OPPO年減10.7%、vivo年減25.2%、蘋果年減5.8%。

該機構分析，如果華為能夠將支持5G的終端智慧手機推向市場，並克服供應限制，那麼中國智慧手機市場可能會在接下來幾季「重新洗牌」。

市調機構Counterpoint先前報告指出，蘋果iPhone 15系列陸銷售量，相較上一代的iPhone14在同時段內，下滑幅度至少有6%、第三季出貨量更減少4%。彭博報導，華為新手機Mate 60登場，確實衝擊iPhone 15在中國的銷量。

隨著華為Mate60系列手機熱銷，外界對於華為手機出貨量不斷上調，近期甚至有南韓媒體引述業內人士消息指，華為明年手機出貨目標有望達一億支。