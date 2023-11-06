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空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

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空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

記者賴錦宏／即時報導
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

中國吉祥航空11月3日發生一起空中驚魂事件，當日從大阪關西飛往上海浦東的HO1338航班在下降過程中，一名旅客擅自操作飛機艙門手柄，所幸被機組及時發現並制止。

據《上觀新聞》5日從吉祥航空方面獲悉，該航班安全落地後，涉事旅客已被移交警方接受調查。企圖打開機艙門的乘客是一名24歲周姓男子。

根據網友發布的影片顯示，11月3日，吉祥航空從大阪飛往上海浦東機場的HO1338航班降落前，一名男性乘客準備打開應急艙門，機組人員和乘客及時將其制止。

影片來源：YouTube

該航班一名乘客表示，事發時飛機正在降落過程中，涉事男子突然要去開艙門，有乘客看到情況後，大喊問他「要幹什麼」，隨後機上乘務人員和乘客一起將這名男子制止了，「我們正常下飛機就走了，沒有耽誤我們行程，他（涉事乘客）被留下來了。」

四川鼎尺律師事務所律師胡磊表示，飛機在高空飛行時， 客艙是處於增壓狀態，但隨著飛行高度降低，飛機內外的壓力差變小，在一定力量作用下，飛行中的飛機艙門是可以被打開的，早前韓國曾發生在飛機落地前約200公尺的高度上空，客飛機艙門被打開的事件。

對於飛行中艙門被打開的後果，胡磊認為，無論是從飛行技術還是民航法規角度都是有嚴重影響的，「飛機處於增壓狀態下打開艙門，不僅客艙內乘客在高風噪的情況下會有嚴重的不舒適感，而且飛機應急撤離滑梯會釋放，機組對飛機的操縱會被嚴重影響，機下人員也會有安全風險，稍有不慎就會有嚴重後果。

胡磊分析稱，在沒有造成嚴重後果的前提下，根據中國《治安管理處罰法》規定，「盜竊、損壞、擅自移動使用中的航空設施，或者強行進入航空器駕駛艙的，處10日以上15日以下拘留。

對於此次發生的意圖開啟飛機應急艙門的行為，公安機關可以依法進行行政處罰，造成嚴重後果的，更可能適用「以危險方法危害公共安全罪」追究刑事責任，「一旦該名乘客打開艙門釋放了應急撤離滑梯，乘客將面臨航空公司至少十萬元人民幣的索賠。」

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