中國房企萬科再澄清財務傳聞 深圳國資委出面力挺

萬科企業針對近期經營情況和債券價格波動提出說明，出席的深圳國資委表態力挺，表示會運用一切手段與萬科共同應對可能風險。(路透)

中國4大房地產 公司之一的萬科企業今天召開線上會議，針對近期經營情況和債券 價格波動提出說明。出席的深圳國資委表態力挺，表示會運用一切手段與萬科共同應對可能風險。

萬科集團是深圳的納稅大戶，在深圳500強企業中排名前10，也名列美國財星雜誌（Fortune）的世界500強企業。在房地產景氣低迷不振的情況下，當前中國的4大房地產公司碧桂園、恆大、萬科和融創，僅萬科還未財務「爆雷」。

中媒第一財經報導，面對市場質疑聲音，萬科下午召開線上會議。會議現場，深圳市國資委表示，萬科具備足夠的安全性，並未出現傳言所說的財務風險。如遭遇極端情況，深圳市國資委有足夠的資金資源和工具，透過項目合作、優化股權投資 結構、債券認購、協調金融機構融資等一切可能的市場化、法治化手段幫助萬科積極應對。

萬科集團董事會主席郁亮則在會上表示，每一輪房地產周期調整都需要時間。近兩年壓力大的原因，在於商品住宅建設交付與銷售連續下滑疊加在一起，但從行業施工情況看，到明年下半年這一疊加過程就能基本結束。

萬科管理層強調，萬科一直保持常態化的日、週、月、季滾動現金流管理和壓力測試，對資金情況即時可知可視可控，通過前置預案，確保公司安全。

報導說，今年下半年以來，房地產銷售和金融兩端復甦效果不明顯，隨著碧桂園、遠洋等企業債務違約，大型房企與國資背景的光環已經不再被看作是房企的免死金牌。市場信心不足的背景下，屬於混合所有制房企的萬科信用評等也被下調，此後債券價格也大幅下跌。

8月上旬以來，萬科多檔美元債收益率開始突破10%；10月下旬以來，其債券收益率開始大幅度上升，最高甚至接近60%。關於萬科的議論之聲在10月末達到頂峰。

10月31日，萬科董事會秘書朱旭曾回覆投資者稱，公司基本面沒有出現任何問題，債券異動主要是市場情緒波動所致。境外市場出現有關公司的不實猜測，導致萬科美元債價格出現大幅波動。