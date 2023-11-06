黎智英將送中審訊？美提制裁 港媒稱中國將反制

壹傳媒創辦人黎智英(中)。(中通社資料照片)

美國跨黨派議員要求制裁49名香港 法官、檢控官及政府官員等，多份香港親政府報章刊文表示，法案是衝著壹傳媒創辦人黎智英 案而來，並指事件不排除會導致相關國安案件送交中國審訊。

美國跨黨派議員2日提出「香港制裁法案」，要求制裁49名香港法官、檢控官及政府官員，包括多名國安法指定法官及處理相關案件的刑事檢控專員。

提出法案的美國眾議員、外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）表示，「黎智英案只是不幸地成為北京 利用國安法控制香港人的最新例子。」

她說，對於領導「香港制裁法案」讓美國可以採取強而有力及果斷行動，來支持熱愛自由的香港人，及對破壞香港人權的官員追究責任，讓她感到自豪。

黎智英被控違反國安法案件暫定今年12月18日開審，預計審訊80天。負責審理此案的3名國安法指定法官杜麗冰、李運騰及李素蘭在這次建議制裁名單之中。

繼港府官員、港澳辦及中聯辦先後發表聲明譴責，今天多份香港親政府報章刊文評論相關事件。

香港經濟日報專欄題為「美制裁劍指黎智英案 京有終極殺著（最厲害的絕招）」，文章引述消息指，黎智英案開審在即，這次事件顯然是劍指黎智英案，若事件令香港無法進行正常的司法審判，北京中央不排除被迫出手，啟動國安法第55條，國安公署可要求把案件移送中國大陸法院審理。

建制派政黨民建聯副主席兼立法會議員周浩鼎在星島日報撰文表示，香港泛民主派初選案及黎智英案處於司法程序中，金映玉及其他美國國會議員提出制裁香港司法人員及檢控人員的法案，「眼睛雪亮的公眾，就知道當然乃衝著上述國安案件而來。」

周浩鼎表示，「我也嚴正提醒美國政客，提出制裁法官的可恥行為，不排除會牽動國安法第55條下的特殊情況，有外國勢力介入司法審理，從而構成非常複雜的情況，特區政府確實有權報請中央，把司法管轄權，交由中央政府審理相關國安案件。」

大公報刊登全國港澳研究會顧問劉兆佳的文章表示，金映月公開攻擊稱「中國政府利用法律迫害與美國關係密切的黎智英」，目的不只是為了「營救」黎智英和其他反中亂港分子，而是要「擦亮」其反中國的「招牌」。

劉兆佳接受港媒訪問時表示，若涉及外國勢力介入，致香港特區管轄有困難，可觸發動用國安法第55條，把涉國安的案件管轄權會移交北京中央駐港國安公署，甚至移交案件到中國大陸審判。

根據目前國安法第55條，出現以下其中一情況，包括案件涉及外國或境外勢力介入，香港特區管轄有困難、香港政府無法有效執行國安法的嚴重情況，或出現國家安全面臨重大現實威脅的情況，經港府或國安公署可報請北京中央政府批准，案件的管轄權會移交國安公署，可能會送交中國審理。