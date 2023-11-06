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「中國巴菲特」沃華醫藥董事長趙丙賢 被留置協助調查

中央社台北6日電
被稱為「中國巴菲特」的趙丙賢。（取材自新京報）
被稱為「中國巴菲特」的趙丙賢。（取材自新京報）

山東沃華醫藥科技晚間公告稱，董事長、實際控制人趙丙賢被採取留置措施，配合監委機關協助調查，「但所涉事項與公司無關」。有媒體報導，趙丙賢曾有「中國巴菲特」之稱。

陸媒界面新聞稍早報導說，趙丙賢7月上旬就被有關方面留置，不過，沃華醫藥晚間才發出公告證實，並稱公司尚未知悉留置調查的進展及結論。

報導引述知情人士稱，趙丙賢在此之前一直身在香港，公司事務由其「遙控」胞妹趙彩霞執行。趙丙賢最近一次回中國後，離開時發現自己已被限制出國，預感不測，不久即被留置。

沃華醫藥是專注於心腦血管中成藥領域的A股上市公司，旗下擁有多家子公司，被認定為高新技術企業。

報導說，趙丙賢1963年生，有近30年投資、併購、重組上市及企業經營管理經驗，因曾助力多家公司上市，被華爾街日報記者稱為「中國的巴菲特」。不過，中國歷來的媒體報導中，擁有這個頭銜的還有不少人。

沃華醫藥公布的上一份有關趙丙賢的公告是在2023年6月13日，公告內容與其離婚後的財產糾紛案判決有關。

10月27日，趙丙賢擔任董事的羅萊生活科技股份有限公司曾發布公告稱，趙丙賢因個人原因申請辭去其擔任的公司第6屆董事會董事職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。

巴菲特 華爾街 重組

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