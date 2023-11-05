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中國財長：加快推動新增國債 穩妥化解地方債

中央社台北5日電
中國新任財政部長藍佛安。(中新社)
中國新任財政部長藍佛安。(中新社)

中國政府此前宣布今年第4季增發國債人民幣1兆元（約1367億美元），中國新任財政部長藍佛安表示，會加快推進新增國債的發行使用，另外又會提前下達2024年部分新增地方政府債務額度，保持政府支出強度。

新華社今天報導有關藍佛安的訪問，藍佛安作出上述表示。

藍佛安表示，財政部將繼續貫徹實施積極的財政政策，在支出上持續發力，這包括加快推進新增的人民幣1兆元國債的發行使用。

他表示，在增發國債上，要嚴把准入關口，地方政府要做好項目申報，並要加快資金下達，盡快形成實物工作量，及壓實監管責任，各地的國債資金使用情況會作為財會監督工作重點，促進國債資金安全、規範、高效使用。

藍佛安又指，要用好新增地方政府專項債券資金。發行使用地方政府專項債券，是規範地方政府舉債融資的重要舉措，對帶動擴大有效投資，推動經濟總體回升向好有重要作用。

他表示，今年前9個月，各地發行用於項目建設的新增專項債券3.3兆元。根據國務院部署和有關工作安排，會提前下達2024年部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求，促進經濟持續向好。

藍佛安又提到，財政政策要強化落實，嚴防風險，進一步強化各級政府責任，確保基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線，抓好所有化債方案落實，積極穩妥推動化解地方政府債務風險。

他表示，今年前3季全國一般公共預算收入16.67兆元，年增8.9%；全國一般公共預算支出19.79兆元，年增3.9%。地方財政收入普遍保持正成長，近半數地區增速達到兩位數。

他表示，中國經濟保持恢復向好態勢，將為財政收入增長提供有力支撐，為完成全年預算目標奠定堅實基礎。

國債 預算 債券

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