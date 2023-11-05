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萬科股債雙殺陷違約疑雲 擬與中國金融機構開會溝通

記者黃雅慧／即時報導
5日有消息稱，萬科預計在6日下午召開線上會議，與金融機構交流萬科經營情況、近期債券價格波動事宜。(取自中國房地產網)
5日有消息稱，萬科預計在6日下午召開線上會議，與金融機構交流萬科經營情況、近期債券價格波動事宜。(取自中國房地產網)

中國房企優等生萬科近期面臨境外債違約風險，5日有消息稱，萬科預計在6日下午召開線上會議，與金融機構交流萬科經營情況、近期債券價格波動事宜，出席者包括深圳國資委領導、深鐵集團辛杰、萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、公司副總裁兼財務負責人韓慧華等，該消息經中國基金報證實。市場判斷萬科違約的機率很低。

萬科存續美元債價格自10月下旬持續下跌，多檔債券到期收益率較票面利率大幅偏離。這連帶影響其A股股價下跌，萬科股價在3日一度跌至每股人民幣11.07元，創下近8年來新低。該訊息一度讓外界認為萬科是否也將陷入違約泥淖。

「即使考慮到極端情況，2024年底以前，萬科信用債違約的概率也是極低。」業內資深人士通過中國基金報表示，市場認為，萬科信用債違約概率極小。即使明年的房地產銷售市場維持當前淡勢，以萬科的現金儲備和融資能力，償還境內外短債，基本是沒有問題。

對於債券波動，萬科緊急出面聲明債券異動主要是市場情緒波動所致。同時該公司指出，境外市場出現有關公司的不實猜測，導致公司美元債價格出現大幅波動。

據WIND數據顯示，截至目前，萬科存續境外債務總共有7筆，金額合計約32.2億美元。韓慧華表示，萬科上半年在境外完成了150億再融資，主動提前進行了融資置換和短債歸還，因此年內已無到期境外債務，年內目前境內待償還信用債僅為3.8億元。

2024年，萬科到期的美元債有三筆，其中兩筆以美元計價：「萬科香港 4.2% N20240607」、「萬科香港 5.35% N20240311」，發行規模分別為6億美元、6.3億美元。另一筆為「萬科香港 3.45% N20240525」，發行規模為人民幣14.45億元。

如同中國所有房企，萬科銷售額依舊不佳。今年前十個月萬科合約銷售金額年減9.8%。且僅為2019年同期的約66.82%。

此前另一家資優生房企碧桂園一筆境外債應於9月17日付息，但未能在30天寬限期屆滿時向債券持有人支付總計約1,540萬美元票面息，已屬實質性違約。

債券 香港 融資

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