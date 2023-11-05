進博會今登場 習近平：世界經濟復甦不足 需共謀發展

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海正式開幕。（記者謝守真／攝影）

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日起在上海開幕，這是疫後首次恢復全面實體辦展，中國國家主席習近平 發來賀信稱，目前世界經濟復甦動力不足，需要各國同舟共濟、共謀發展。中國將堅定推動高水準開放，持續推動經濟全球化朝著更開放共贏的方向發展。

包括中國國務院 總理李強、國務院副總理何立峰及澳洲總理艾班尼斯等人皆出席進博會開幕式，何立峰則在會上代為宣讀習近平的賀信。

習近平表示，自2018年以來，進博會成功舉行五屆。這是依託中國大市場優勢，發揮國際採購、投資 促進、人文交流、開放合作平台功能，對加快構建新發展格局和推動世界經濟發展作出了積極貢獻。

習近平稱，中國將始終是世界發展的重要機遇，將堅定地推動高水準開放，持續推動經濟全球化朝向更開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。希望進博會加速提升建構新發展格局的窗口功能，以中國新發展為世界提供新機會，充分發揮推動高水準開放的平台作用，讓中國的大市場成為世界共享的大市場。更好提供全球共享 的國際公共產品服務，協助推動建構開放型世界經濟，讓合作共贏惠及世界。

本次進博會主題為「新時代，共享未來」，由中國商務部和上海市人民政府共同主辦。在本月2日例行記者會，中國商務部發言人束珏婷表示，本屆進博會共有來自154個國家、地區和國際組織參加。其中，國家展有72個國家和國際組織集中展示，企業展則有來自128個國家和地區的3,400多家企業參展，已註冊的專業觀眾近41萬名。

束珏婷指出，本屆進博會企業展覽面積創下新高紀錄，達36.7萬平方公尺，特裝展台面積近9成5，參展的世界500強產業龍頭企業和創新型中小微型企業規模皆為歷來之最。其中，再創新孵化專區展覽面積及工程數量，亦較上屆增加一倍。