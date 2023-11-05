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暗指華為問界造假 何小鵬與余承東為AEB自煞系統互戰

記者黃雅慧／即時報導
小鵬汽車CEO何小鵬近期受訪暗指，華為問界的AEB造假，該言論引發華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東反駁。(新華社)
小鵬汽車CEO何小鵬近期受訪暗指，華為問界的AEB造假，該言論引發華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東反駁。(新華社)

中國電動車界近期再度飄出濃厚煙硝味，但這次戰的不是價格，而是AEB（自動煞停系統）技術。小鵬汽車CEO何小鵬近期受訪指出，華為問界的AEB造假，該言論引發華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東反駁，認為何小鵬不懂。有網友拱理想汽車CEO李想參戰，李想回應：「不和華為吵架，實在吵不過呀」。

AEB全稱Autonomous Emergency Braking，主要通過感測器（雷達、鏡頭等）來偵測前方目標，並以控制器計算危險程度，當駕駛分心時，或造成與前車過近，系統藉由聲響或燈號提醒，甚至主動介入達成煞停目的。

中國有自媒體號稱對問界、小鵬、富豪等多款車型針對AEB系統發布一份對比結果顯示，問界AEB功能表現幾乎是全方位「碾壓」其他車企。這份報告被傾向於華為的自媒體及消費者大量轉發，影響力頗大。

何小鵬1日說，「友商講了AEB，我認為99%是假的，它就是造假，那些宣傳都不是公司官方發布的，全是來自小視頻。我們的人也去問了，它的AEB根本不能開，路上誤剎車的情況太多了。」他接著指出，目前行業裡談AEB，主要說的是縱向AEB；它在觸發時，大部分情況下的速度應該是在60公里每小時以內。如果速度過高，一旦誤剎車，對用戶來說將會是巨大的驚嚇，這是根本無法接受的。

余承東在朋友圈發文回擊何小鵬稱，「連AEB是什麼，居然有車企一把手還根本沒有搞懂呢！跟有人說智慧駕駛就是忽悠，幾乎如出一轍！」、「有的車企，整天忙著做智慧駕駛，AEB主動安全測試結果非常差，一問才知道他們卻連AEB基本功能居然都沒有做，這讓我十分吃驚！」

近年來，包括理想汽車CEO李想在內的多位業內人士，都呼籲車企對AEB功能進行標配。澎湃新聞報導，專業人士指出，相較於何小鵬提及60公里內的速度線，認為降低誤觸率會更重要。並說中國在被動安全上的標準可以說是比較完備的，「但是像AEB這種主動安全的，我們還不能說很完備，和歐美、日本相比，有一定差距。」

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