形似波音787 中國大型遠程寬體客機「C929」進入細部設計

繼C919之後，大陸正積極投入大型遠程寬體民航飛機C929的研發。圖為中國商飛C929寬體客機模型。（中新社）

據中國航協官微消息，11月3日，由中國航空運輸協會主辦的首屆CATA航空大會在北京 開幕。中國商飛副總經理戚學鋒在會中宣布，「C929」飛機已進入詳細設計。同時在混、電、氫等新能源飛機等領域布局發力，將提供更加經濟、舒適、環保的產品。

C929是中國商飛公司繼C919之後，目前正積極研製的首款大型遠程寬體民航飛機。2017年5月22日，C929開發者—中俄國 際商用飛機有限責任公司（中俄商飛）在上海正式成立，C929外形與波音787相似。

戚學鋒稱，民航業高質量發展是交通強國建設的重要支撐，中國商飛作為中國國產大飛機主製造商，始終踐行「兩業融合」（推動先進製造業和現代服務業深度融合）發展要求，為中國民航業高質量發展貢獻力量。

戚學鋒指出，C919飛機已順利取證交付，平穩順利運營突破1000小時。C929飛機已進入詳細設計。同時在混、電、氫等新能源飛機等領域布局發力，提供更加經濟、舒適、環保的產品。

戚學鋒表示，中國商飛將進一步探索國產飛機應用場景，全力打造乘客愛坐、飛行員愛飛、航司願買的飛機，努力形成「多飛多用、合作共贏」的良好生態。

據科技日報報導，今年10月22日，在「國際綠色航空發展論壇」上，中國商飛C919總設計師吳光輝也曾透露，正在進行初步設計的C929飛機將採綠色設計理念。「C919相比老款的同類機型能夠降低碳排放12%-15%，C929則提出更高的設計目標，要降低碳排放60%」。

吳光輝稱，C929採用低油耗、低噪聲、低排放的綠色設計理念，將採取一系列手段降低碳排放。如，採用綜合模組化航電技術減輕機載設備重量；採用新一代超臨界機翼、變彎度機翼等先進氣動技術，提升氣動效率；先進複合材料用量將提升至50%以上，減小飛機結構重量；採用高涵道比低噪音的渦扇發動機以及廣泛應用生物燃料，來實現更低巡航段的油耗等。