石墨出口限令 專家：加速激勵企業研發擺脫中國

石墨是電動車電池關鍵成分。中國宣布自12月1日部分石墨出口需要許可證。（新華社）

中國將從12月1日起對特定「石墨」物項實施出口管制，專家表示，可能將激勵企業更快擺脫中國的供應，例如加速開發矽以取代石墨作為製造電池陽極的關鍵成分。

中國是全球最大石墨生產和出口國，且石墨是製造電動車電池的材料。10月20日，北京 商務部宣布為維護國家安全和利益，自12月1日起，包含高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品與天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨、膨脹石墨等），未經許可不得出口。

韓聯社報導，南韓政府10月23日隨即聯合產業部、韓國貿易投資 振興公社（KOTRA）等有關單位啟動「石墨供需應對工作組」，確保業界穩定獲得石墨供應，同時運用外交管道與中方緊密協商，確保石墨進口過程順利，另業界努力將進口來源地擴大至其他國家。

美國之音4日報導，總部位於加州的西拉納米技術公司（Sila Nanotechnologies）聯合創始人兼執行長別爾迪切夫斯基（Gene Berdichevsky）表示，中國的舉動凸顯了當前供應鏈 的脆弱性和對替代品的需求。

他說，汽車製造商正在迅速將其電動汽車電池供應鏈轉向矽，部分原因是矽陽極的高性能。矽製的陽極需要的充電時間更少，因此中國對石墨的這項出口限制可能會加速矽的開發和使用，以取代石墨作為製造電池陽極的關鍵成分。

韓國經濟研究所（KEI）資深主任斯坦格隆（Troy Stangarone）則說這些新的限制顯然是中國表明它可以減緩美國在清潔電動車領域的進展，但若市場尋求替代，將激勵企業更快擺脫中國的供應。

此外，專家認為，美日韓應該加快啟動提高供應鏈韌性的計畫。

近3個月前，美日韓領袖8月在大衛營峰會上達成一致，將啟動試點供應鏈預警系統，包括關鍵礦物和可充電電池，並共享訊息，以盡量減少任何供應鏈中斷；3國也同意建立額外機制，透過印太經濟架構（IPEF）促進供應鏈的韌性。

但美國政府10月17日宣布進一步限制向中國出售高端半導體產品，包括美國晶片製造商輝達（Nvidia）的先進人工智慧（AI）晶片後，中國隨即祭出石墨出口限制令，專家認為美日韓的預警系統建立太慢。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）貿易、投資和創新部主任艾肯森（Daniel Ikenson）指出，預警系統應該在美國開始考慮限制向中國出口半導體和其他高科技產品之前就加快建立。

總部位於華盛頓的皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員的呂漢辜（Han-koo Yeo）說，北京的最新出口限制將對韓國、日本、美國和一小批依賴中國石墨的國家敲響「警鐘」，關鍵在於如何在這種危機時刻做出反應，因此中國這次的限制措施是為何應該加快試點計畫的完美例子。

他認為，華盛頓、首爾和東京應分享訊息，尋找替代來源，以擺脫對單一國家的依賴，並加快開發新的替代技術，而其他印太經濟架構的國家都應該這麼做。