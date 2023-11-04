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中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

中央社台北4日電
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。大型連鎖品牌今年掀起「9塊9」低價咖啡戰，市占率大有斬獲，但主打中高價位的獨立咖啡店沒有本錢跟進，引發倒店潮。截至10月29日，中國已倒閉4.4萬家。

據21世紀經濟報導，今年以來，以庫迪咖啡、瑞幸咖啡為首的連鎖咖啡品牌掀起了一陣人民幣9.9元（約1.3美元）的低價咖啡戰；這些大品牌雖然利潤下滑，營收卻大幅成長，展店迅速。

其中，瑞幸咖啡第2季的營收與門市數量，都已超越星巴克（Starbucks），躍居中國連鎖咖啡龍頭。

瑞幸咖啡1日公布第3季財報，總淨收入72億元，比去年同期大增84.9%，但營業利潤率為13.4%，比第2季下滑5.4%。

星巴克2日公布2023財年第4季（2023年第3季）和全財年的業績。財報顯示，星巴克中國第4季收入達到8.406億美元，年增15%；全年收入達到30億美元，年增11%。

儘管星巴克看似未受低價咖啡戰衝擊，但財報顯示，星巴克全球平均客單價增長4%，星巴克中國平均客單價卻下滑3%；星巴克在中國的店銷售額增長5%，也遜於全球的8%。

這波消費降級引發的咖啡內捲戰，受傷最重的是主打二、三十元價位的獨立咖啡店。紅餐大數據統計，截至10月29日，中國咖啡店約有19.16萬家，今年新增咖啡店約9.5萬家，關閉約4.4萬家。

浙江經視報導，連鎖咖啡品牌以9.9元、8.8元的低價席捲市場，在杭州密渡橋路，既有瑞幸，又密布多家獨立咖啡店。有獨立咖啡店老闆吐槽：「9塊9說實話有點離譜」、「我們也不可能因為他們便宜就降價，因為我們沒錢呀」、「賣便宜點我們就會虧錢得一直虧一直虧」。

界面新聞引述一名獨立咖啡店主訴苦：「瑞幸和庫迪咖啡挨著我開店，我太難了。」該店主表示，今年5月，瑞幸及庫迪咖啡相繼在其店鋪不到200公尺的位置開業，瑞幸開業後，直接令其營業額打了6折；庫迪咖啡加入後，其營業額更是砍半。他隨後跟進推出8.8元優惠券，但馬上開始虧錢。

不少有類似經歷的創業者紛紛高喊：「我的獨立咖啡店被9.9元咖啡捲死了。」

報導引述一名小紅書博主「八元里美」表示，她2022年5月在天津開了一家獨立咖啡店，考慮到金融白領有咖啡消費習慣，她把位址選在幾家大銀行附近。但很快發現，消費習慣不等於付費習慣，很多人已經習慣直接買9.9元的瑞幸。

八元里美說，因為沒辦法，她也被迫捲入價格戰。「我們也推出了9.9元的美式咖啡，銷量剛開始還不錯，一天能賣100杯左右，但是這個價格我們完全沒有利潤，生意越好虧損越多。」尤其是用戶如果透過外賣平台下單，除去平台抽佣和配送費，「9.9元一杯的咖啡到手只有5塊錢。」

開店大半年，到了後幾個月，咖啡店一直在虧損，資金鏈實在撐不住了，八元里美選擇關店。她感嘆：「我們再燒錢也搞不過8.8元的庫迪咖啡、9.9元的瑞幸。」

咖啡 星巴克 利潤

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