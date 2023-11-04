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中美首輪海事磋商 中關切美軍事部署擴大、南海挑釁

記者陳宥菘／即時報導
美國國務院中國事務協調員蘭伯特（右）和中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮在北京舉行首輪海洋事務磋商。（取自玉淵譚天微博）
美國國務院中國事務協調員蘭伯特（右）和中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮在北京舉行首輪海洋事務磋商。（取自玉淵譚天微博）

中美首輪海洋事務磋商3日在北京舉行，中國外交部表示，雙方就海上情勢、安全等議題「坦誠、深入、建設性地交換了意見」，中方對美國加大地區軍事部署、頻繁開展抵近偵察、支持南海侵權挑釁等表達嚴重關切。

中美持續在多領域展開對話，為11月中旬將在舊金山APEC峰會期間舉行的「拜習會」營造氣氛。

據中國外交部通稿，磋商會議由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，與美國國務院中國事務協調員蘭伯特（Mark Lambert）共同主持，兩國涉海部門和國防部代表參加。

消息指出，雙方圍繞著海上情勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題坦誠、深入、建設性地交換了意見。雙方強調「應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作」。

消息還指，中方闡述了在涉海問題上的政策立場，對美國加大地區軍事部署、針對中方頻繁開展抵近偵察、慫恿支持南海當事國侵權挑釁等表達嚴重關切。並敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，停止介入區域國家海上爭議，為區域和平穩定發揮建設性作用。

另據美國國務院聲明，雙方就南海、東海局勢等一系列海上問題進行了實質、建設性、坦誠的討論。這些磋商是維持開放溝通管道和負責任地管理美中關係的持續努力的一部分。美國重申兩國需要恢復軍事管道，包括操作員（operators）之間的管道，以避免溝通不良與誤判。

美國強調了對中國在南海的「危險和非法行動」的擔憂，包括中國10月22日阻撓菲律賓在仁愛礁執行補給任務，以及10月24日不安全攔截一架美國飛機。

這次會議是在最近的中美高層外交之後進行的。美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文與中共中央外辦主任兼外長王毅在華盛頓舉行雙邊會議，雙方重申保持開放溝通管道的重要性，並決定就海事、軍控、外交政策、殘疾議題展開更進一步磋商。

除了海事首輪磋商已在北京登場，中國外交部發言人汪文斌2日下午在例行記者會中證實，中美將於下周在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商。

國務院 北京 王毅

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