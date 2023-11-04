中國防部：加拿大艦載直升機逼近西沙領空做挑釁動作

中國國防部發言人張曉剛4日指控加拿大艦載直升機逼近西沙領空做挑釁動作。（圖／取自「國防部發部」微信公眾號）

中國近期與多國在南海爆發軍事緊張，最新消息是中國國防部 揭露加拿大 艦載直升機在逼近西沙領空時進行「超低空飛行」等挑釁動作，要求加拿大「嚴格約束一線海空兵力行動，防止出現海空意外事件」。

中國國防部發言人張曉剛4日晚間以答記者問表示，近日加拿大「渥太華號」護衛艦（HMCS Ottawa）先後2架次「不明意圖的艦載直升機逼近中國西沙領空」。他指出，期間解放軍 組織海空兵力「依法識別查證、多次喊話警告」，但加方直升機「不僅拒不回應，還採取超低空飛行等挑釁動作，事後通過媒體大肆渲染炒作」。

張曉剛強調，加方此舉「違反中國國內法及有關國際法，危害中方主權安全，是別有用心的惡意挑釁行徑」。他重申解放軍應對處置行動專業規範，並敦促加方「不要罔顧事實，停止渲染炒作，嚴格約束一線海空兵力行動，防止出現海空意外事件」，解放軍時刻保持高度戒備，「堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定」。

此前加拿大國防部3日發表聲明，提到加軍CH-148「旋風式」直升機10月29日在南海演習時，被兩架解放軍殲-11戰機攔截，兩次遭遇是「不安全」的，包含被解放軍從直升機前方發射照明彈等內容，並強調所有互動都發生在「國際空域」。

此前，美軍飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）與加拿大的「渥太華號」1日甫穿越台海。解放軍東部戰區2日中午以其發言人施毅名義指出，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

近期包含菲律賓、美國、加拿大等國軍隊，都在南海周遭與解放軍產生接觸，並互相公布影片，指責對方行動不安全或者挑釁。中國國防部日前公開強調，這源於美國「跑到中國家門口挑釁滋事」，「你若不來，我能攔你？」

中國智庫「南海戰略態勢感知」日前發文整理出解放軍與美軍的「對抗性相遇」大多發生於四種情況，包含「美軍抵近中國或海南島的領海領空，中國人民解放軍隨即做出激烈反應，採取攔截和外逼等動作」；「美軍進入西沙群島領海和領空執行所謂『航行自由行動』，解放軍警告並進行驅離」。

另外還有「美軍進入中國在南沙群島實控島礁和黃岩島周邊12海里內開展所謂『航行自由行動』，解放軍警告並對其進行驅離」；「中美軍事力量抵近偵察對方包括實彈演習在內的軍事演訓活動」。