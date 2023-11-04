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批美點名制裁行徑「像胖虎」港官員：我非大雄不會畏懼

記者陳宥菘／即時報導
對於被美國國會議員提案納入新一批制裁名單，香港律政司長林定國批評美國議員行徑如「胖虎」，強調自己並非「大雄」，不會因此畏縮。（中新社資料照片）
對於被美國國會議員提案納入新一批制裁名單，香港律政司長林定國批評美國議員行徑如「胖虎」，強調自己並非「大雄」，不會因此畏縮。（中新社資料照片）

美國國會跨黨派議員提案新增一批香港官員的制裁名單，名單包含香港律政司長林定國。林定國4日出席電台節目談及此事時批評，美國議員的行徑猶如卡通《哆啦A夢》中的「胖虎」，他也強調自己和中國人並非「大雄」，不會因此畏縮。

美國國會跨黨派議員提出「香港制裁法案」，是否白宮評估林定國、警務處長蕭澤頤，以及多名國安法官和檢控官等共49人是否符合制裁標準，以追究他們涉嫌侵犯人權的責任。

香港媒體報導，林定國4日在電台節目上表示，「這次只不過是胖虎死性不改，本性難移」，但胖虎這次沒有帶眼識人。他強調，「我不是大雄，我相信名單上的人也不是大雄。我們不會被嚇，不會害怕，不會逃跑，也不會坐下來任人擺佈。」

他還表示，美國政府想要制裁自己的邏輯尚可以理解，但美方建議的制裁名單中還包括退休法官和外聘大律師，這反映了提案的美國議員想要香港司法人員「心驚膽跳」，或是恐嚇有興趣為港府工作的法律人員不敢接受委聘。

林定國抨擊，美國雙重標準的程度「令人震驚」，一方面指自己尊重法治、人權，另一方面卻威脅和破壞香港的司法制度。他說，他要教美國政客一句中國成語叫作「同仇敵愾」，無論是港府、司法機關、法律專業團隊都非常一致地發聲，重申有堅決的決心在各自崗位各施其職。

針對外界抨擊港版國安法的案件不設陪審團，猶如「秘密審訊」，他回應目前採三名法官共審方式，他不同意沒有陪審團就意味著不公平審訊。

香港特首李家超4日回應記者提問時也強硬批評有關行為是「卑劣手段」，對有關「恐嚇行為」嚴厲譴責，稱此舉嚴重妨礙司法公正，除違反法治，亦違反美國自稱的司法獨立。

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