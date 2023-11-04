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中國傳抵制印度製iPhone 15 蘋果：國行均在中組裝

記者陳宥菘／即時報導
近日網上流傳中國本地販售的國行版iPhone 15可能是印度製，引發網友不滿，蘋果3日特別澄清「均為中國組裝」。（路透）
近日網上流傳中國本地販售的國行版iPhone 15可能是印度製，引發網友不滿，蘋果3日特別澄清「均為中國組裝」。（路透）

自從蘋果iPhone 15全球上市以後，中國網上不斷出現「抵制印度製iPhone 15」的聲音，以表達對印度不斷成長的蘋果產品生產規模的不滿。近日更有消息稱，中國本地販售的「國行版」iPhone 15也可能是印度生產，引出蘋果3日在介紹iOS 17文章內特別寫下：「所有在中國銷售的合法認證的iPhone 15系列產品均為中國組裝。」

蘋果3日在微信公眾號、官方微博發布一篇介紹iOS 17功能的文章，在資訊說明文末處卻提到所有在中國銷售的iPhone 15系列產品均為中國製，外界多認為這是在回應近期中國網上對於印度製iPhone 15的猜測與抵制。

香港媒體指出，中國消費者一再擔心iPhone 15國行可能有印度製造版本，是因為類似的事情之前曾在iPhone 14上出現過。報導稱，當時有網友在蘋果大連直營店購買了兩部暗紫色256GB版的iPhone 14 ProMax，結果兩台手機的組裝地不同，分別為中國和印度。

隨著印度持續壯大在蘋果手機供應鏈上的規模，中國網友越發不滿。據美國之音此前報導，一位網友寫道：「印度組裝的第一批，我是不會買的。還是等等我們國內的富士康組裝上市了再買。」

另外還有評論寫道，蘋果讓生產商去印度，與「去中國化」的政治意圖、分散供應鏈有關，「這是在給我們同胞的生活添堵」。此外，中印長期的邊境領土主權爭端更加深了中國網友對印度的負面情緒。

不過，蘋果提高在印度生產的狀況似乎已成趨勢。天風國際證券分析師郭明錤日前在社交平台X發文表示，目前全球有12%至14%iPhone在印度生產，但2024年印度製比重或將提高到20%至25%。而鴻海在河南鄭州與山西太原的生產規模，預計明年分別減少35%至45%及75%至85%。 iPhone 17的新品推出（NPI）更可能就在印度啟動。

印度 iPhone 供應鏈

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