中國首辦新聞記者職業考試 題庫包含「習思想」

中國首次新聞記者職業資格考試4日登場，共3.9萬多名在職新聞從業人員應試。圖為2021年時中國官媒央視駐台記者孫雨彤。（取材自觀察者網）

中國於去年底發布新規，從今年7月1日開始，新聞單位從事新聞採編工作的人員，應參加新聞記者職業資格考試合格，並依法取得新聞記者證。首次新聞記者職業資格考試4日登場，共3.9萬多名在職新聞從業人員應試。值得一提的是，「習思想」也成被寫入題庫裡。

中國「全國新聞記者職業資格考試辦公室」表示，新聞記者職業資格考試為准入類職業資格考試，每年舉行一次，設有「新聞基礎知識」和「新聞採編實務」兩個科目，以考評在職新聞從業人員是否具備從事新聞採編工作所必需的「政治素養」、業務能力及職業道德。考試結果將在兩個月後公布。

考試辦公室日前已先行印發考試大綱，作為命題依據，大綱旁並標註上「了解」、「掌握」、「熟悉」三種指標，提供應試人員先行準備。

而考試大綱文件顯示，「新聞基礎知識」科目重點測查應試人員是否準確理解和全面掌握「習近平 新時代中國特色社會主義思想」、習近平關於新聞輿論工作的重要論述、黨的20大 精神，馬克思主義新聞觀，以及對黨的新聞輿論工作歷史、新聞法治與新聞管理、新聞傳播主要法律法規、新聞道德、新聞記者職業要求以及時事政治的了解、熟悉和掌握情況。

另外，「新聞採編實務」則是測查應試人員在新聞採訪、寫作、編輯的基礎知識，從事新聞採訪、寫作、編輯和評論的業務技能，對媒體融合理念和實踐的認知程度，以及運用多種媒體技術手段從事新聞採編工作的能力。