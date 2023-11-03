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王毅訪美後 美資深官員赴中參與海事對話

記者張文馨／華盛頓即時報導

中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅上周訪問華府，密集會晤外交高層官員後，負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）在北京與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮舉行海事對話，聚焦南海和東海局勢。

此外，氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）4日至7日將在加州會晤中國氣候變化事務特使解振華；美方力促兩國元首在舊金山峰會會談前，美中官員的互動均備受關注。

美國國務院3日發布新聞稿表示，藍墨客就一系列海事議題，在北京與洪亮舉行實質性、具建設性且坦率的對話，包含南海與東海局勢。

國務院表示，這項對話接續在最近的高層外交後舉行，雙方官員強調維持溝通管道暢通的中要性。

國務院表示，這些會談是美中維持開放溝通管道以及負責任管理美中關係的一部分；美國重申，美中需要恢復軍事溝通管道（包含第一線人員），以避免溝通不良與誤判。

美方在新聞稿又一次提到對中國與菲律賓船艦日前在南海仁愛礁（仁愛暗沙）的擦撞事件，以及解放軍上月下旬在南海危險攔截美軍飛機的案例，藍墨客透過對話強調對中方在南海危險且非法行徑的擔憂。

針對中菲在南海的衝突，美國大力支持菲律賓，拜登總統曾警告中國不要攻擊菲律賓，否則會觸發美菲共同防禦條約。

國務院 北京 拜登

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