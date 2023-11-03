我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在西雅圖打拼近30年 貝佐斯宣布搬回邁阿密

AI生成假資訊氾濫 恐影響2024總統大選結果

中國消費降級下迎雙11 「精緻摳」是特色

中央社台北3日電
中國經濟不佳、消費降級下，消費者以往在雙11電商購物節「揮金如土」的情況今年不復見。吉林長春一快遞中轉場，工作人員正在配合智能分揀設備對快遞進行分揀。（中新社）
中國經濟不佳、消費降級下，消費者以往在雙11電商購物節「揮金如土」的情況今年不復見。吉林長春一快遞中轉場，工作人員正在配合智能分揀設備對快遞進行分揀。（中新社）

中國經濟不佳、消費降級下，消費者以往在雙11電商購物節「揮金如土」的情況今年不復見，又要品質好、又要價格低的「精緻摳」是特色。

綜合媒體報導，低價是今年中國雙11的「主旋律」，當天貓、京東、抖音等線上平台使出渾身解數爭奪最低價時，眾多商場、大型超市也推出自己的購物節，搶跑雙11。

北京市為例，有百貨公司藉由周年慶，放出大品牌百萬補貼，或是大促銷5折起；上海一些商場的折扣力度也同樣吸引人，折扣宗旨就是「不低於去年、不低於同行、不低於淘寶天貓」。

與線上相比，報導說，實體零售的大促銷序幕拉開可能更早，有些折扣力度甚至超過了線上。天貓、京東等線上平台紛紛選擇在10月20日前後舉行雙11啟動大會，但早在中秋節、「十一」假期結束，部分家居賣場就舉行雙11啟動會。

除了商場，一些大型超市也跟進這股打折促銷潮，商品價格變為原價的7折、5折甚至3折。

報導說，實體零售積極參與雙11的背後是兩個共同趨勢，一方面，實體門市迫切需要一場購物狂歡，另一方面，零售業正在進入折扣化時代。

一名大型連鎖超市的負責人表示，當前整體消費趨勢是「精緻摳（摳門）」，既要品質又要低價。

報導引述「2023中國生鮮快消品零售業態發展趨勢研究」指出，近年來中國消費者更加務實、理性，追求價值，注重性價比。

零售業 北京 抖音

上一則

孔子學院在美歐吃癟 轉往中東非洲南美洲落腳

下一則

美因涉俄制裁中企 北京抨擊濫用國家力量霸凌

延伸閱讀

Angelababy被禁言 疑流出「粉絲與工作室對話」引熱議

Angelababy被禁言 疑流出「粉絲與工作室對話」引熱議
有隱私安全風險 加拿大公部門在抖音後再禁微信

有隱私安全風險 加拿大公部門在抖音後再禁微信
中國雙11惡戰 直播一哥李佳琦被指壟斷賣假貨

中國雙11惡戰 直播一哥李佳琦被指壟斷賣假貨
王思聰摳門? 花40萬買國產車還要優惠 網：​消費降級我信了

王思聰摳門? 花40萬買國產車還要優惠 網：​消費降級我信了

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58
劍龍山登山線路上密密麻麻全是人。（視頻截圖）

廣西「野生景點」火出圈 登山客密密麻麻「像螞蟻搬家」

2023-10-29 08:30

超人氣

更多 >
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳
「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況