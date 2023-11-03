中國消費降級下迎雙11 「精緻摳」是特色

中國經濟不佳、消費降級下，消費者以往在雙11電商購物節「揮金如土」的情況今年不復見。吉林長春一快遞中轉場，工作人員正在配合智能分揀設備對快遞進行分揀。（中新社）

中國經濟不佳、消費降級下，消費者以往在雙11電商購物節「揮金如土」的情況今年不復見，又要品質好、又要價格低的「精緻摳」是特色。

綜合媒體報導，低價是今年中國雙11的「主旋律」，當天貓、京東、抖音 等線上平台使出渾身解數爭奪最低價時，眾多商場、大型超市也推出自己的購物節，搶跑雙11。

以北京 市為例，有百貨公司藉由周年慶，放出大品牌百萬補貼，或是大促銷5折起；上海一些商場的折扣力度也同樣吸引人，折扣宗旨就是「不低於去年、不低於同行、不低於淘寶天貓」。

與線上相比，報導說，實體零售的大促銷序幕拉開可能更早，有些折扣力度甚至超過了線上。天貓、京東等線上平台紛紛選擇在10月20日前後舉行雙11啟動大會，但早在中秋節、「十一」假期結束，部分家居賣場就舉行雙11啟動會。

除了商場，一些大型超市也跟進這股打折促銷潮，商品價格變為原價的7折、5折甚至3折。

報導說，實體零售積極參與雙11的背後是兩個共同趨勢，一方面，實體門市迫切需要一場購物狂歡，另一方面，零售業 正在進入折扣化時代。

一名大型連鎖超市的負責人表示，當前整體消費趨勢是「精緻摳（摳門）」，既要品質又要低價。

報導引述「2023中國生鮮快消品零售業態發展趨勢研究」指出，近年來中國消費者更加務實、理性，追求價值，注重性價比。