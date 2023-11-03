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孔子學院在美歐吃癟 轉往中東非洲南美洲落腳

中央社北京3日電
在俄羅斯的遠東聯邦大學孔子學院，來自吉林省的手工藝人教學生製作中國結。（新華社）
在俄羅斯的遠東聯邦大學孔子學院，來自吉林省的手工藝人教學生製作中國結。（新華社）

被西方國家視為中國外宣機構、近年來被抵制的「孔子學院」，雖然在美歐等地陸續被關閉，數量明顯減少，但在中國積極拉攏的非洲、中東及南美洲反而持續擴張，成為新的落腳處及重點發展地區。

綜合德國之聲（Deutsche Welle）等媒體報導，美國國會稽核處（GAO）最新報告顯示，在全盛時期，美國境內最多曾有110所「孔子學院」，分布在全美至少44個州境內。但如今全美的「孔子學院」，只剩下5所。

川普（Donald Trump）政府時期，美國對「孔子學院」祭出多項打擊措施。其中，在「2019年國防授權法案」中，便限制美國國防部針對設有「孔子學院」的大學提供補助，形同讓美國大學必須在美國國防部和「孔子學院」提供的補助之間二選一。

此後，美國國務院2020年進一步認定，「孔子學院」的美國中心為「外國使團」，進一步展開施壓。時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此直指，中國利用美國的開放性，在美國進行了「大規模、資金充裕的宣傳攻勢和影響行動」。

在歐洲，德國教研部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）6月公開呼籲德國高等教育機構，結束和「孔子學院」的合作關係，並呼籲相關院校以批評眼光重新評估和「孔子學院」的聯繫。

根據報導，值得注意的是，雖然西方國家對「孔子學院」的質疑聲浪升高，但「孔子學院」在阿拉伯世界的中東和北非地區，以及非洲地區和南美洲的數量，仍在持續增加。日前最新掛牌成立的「孔子學院」，即設在非洲南部國家波札那，也是波國境內第2所「孔子學院」。

研究中國外交及戰略的學者查濟札（Mordechai Chaziza）分析，「孔子學院」在中東和北非的影響力擴大，數量從2006年起不斷增加。截至2023年6月底，當地已設有23所「孔子學院」及相關機構。

查濟札提到，相較於歐美國家對中國傾向負面看法，中東和北非國家對中國主要抱持正面看法。在中國如今和西方國家關係緊張下，當地的「孔子學院」可能會進一步關閉。相形之下，「孔子學院」的未來，似乎轉向中東、非洲、南美洲等中國的盟友圈。

「孔子學院」官網聲稱，2004年「孔子學院」設立的主要宗旨，係「促進中文傳播，加深世界人民對中國語言文化的了解」，是秉持「相互尊重、友好協商、平等互利」原則設立的「非營利教育計畫」。

德國 國防部 教育

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