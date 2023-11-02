民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

中國前總理李克強遺體2日在北京火化，圖為保安人員在李克強的家鄉安徽合肥街頭守護民眾獻給李克強的鮮花。(美聯社)

中國前總理李克強 心臟病發猝逝，全國各地民眾紛紛在網上貼文悼念，並至他生活、工作過的地方敬獻鮮花。有線電視新聞網(CNN)分析認為，民眾是藉此表達對最高領導人習近平 的不滿。

中國高層領導人去世，對於執政的共產黨來說往往是一個敏感、複雜且具挑戰性的時刻。 由於對政權的公開批評遭到嚴格鎮壓及嚴厲懲罰，因此公眾往往利用悼念受歡迎的領導人來表達不滿，周恩來、胡耀邦如是，李克強也如是。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾向CNN說，民眾利用這個機會來表達對習近平的不滿，這是對當今政權的憤怒。

只要留意一下，在社媒貼文以及鮮花悼念的留言裡，許多人其實是悼念李克強未實現的願景，所謂「壯志未酬」而不是他的政策成就。不少人相信，李克強的願景若能實現，中國或會走上一條與過去十年截然不同的道路。

國內外普遍認為，李克強任內被習近平邊緣化了，尤其是在第二個總理任期內，被認為是中共建政後最弱勢的總理。他的決策權被習近平壓下來，習實行個人集權，抛棄了「文革」之後實行的集體領導。

悼念的民眾分享了李克強的講話，除了表達敬意外，更藉此隱晦批習，他們尤其引用最多的就是李卸任前，向國務院 工作人員告別時說：「人在幹，天在看，蒼天有眼」。

六四天安門運動學生領袖、現任法國塞爾齊奇-蓬多瓦茲大學(University of Cergy-Pontoise)教授張倫認為，悼念浪潮反映過去十年來對習近平倒退政策日益不滿，有很大一部分挫敗感也源於三年來嚴格的新冠清零政策，對數以千萬計民眾不斷的檢測、隔離及封鎖，經濟也遭受重創。

他表示，李克強只要講幾句真實的話，就足以贏得大眾的點讚，正反映了人們對現實的憤怒、絕望和不滿，全部從李的身上反射出來。