民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿
中國前總理李克強心臟病發猝逝，全國各地民眾紛紛在網上貼文悼念，並至他生活、工作過的地方敬獻鮮花。有線電視新聞網(CNN)分析認為，民眾是藉此表達對最高領導人習近平的不滿。
中國高層領導人去世，對於執政的共產黨來說往往是一個敏感、複雜且具挑戰性的時刻。 由於對政權的公開批評遭到嚴格鎮壓及嚴厲懲罰，因此公眾往往利用悼念受歡迎的領導人來表達不滿，周恩來、胡耀邦如是，李克強也如是。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾向CNN說，民眾利用這個機會來表達對習近平的不滿，這是對當今政權的憤怒。
只要留意一下，在社媒貼文以及鮮花悼念的留言裡，許多人其實是悼念李克強未實現的願景，所謂「壯志未酬」而不是他的政策成就。不少人相信，李克強的願景若能實現，中國或會走上一條與過去十年截然不同的道路。
國內外普遍認為，李克強任內被習近平邊緣化了，尤其是在第二個總理任期內，被認為是中共建政後最弱勢的總理。他的決策權被習近平壓下來，習實行個人集權，抛棄了「文革」之後實行的集體領導。
悼念的民眾分享了李克強的講話，除了表達敬意外，更藉此隱晦批習，他們尤其引用最多的就是李卸任前，向國務院工作人員告別時說：「人在幹，天在看，蒼天有眼」。
六四天安門運動學生領袖、現任法國塞爾齊奇-蓬多瓦茲大學(University of Cergy-Pontoise)教授張倫認為，悼念浪潮反映過去十年來對習近平倒退政策日益不滿，有很大一部分挫敗感也源於三年來嚴格的新冠清零政策，對數以千萬計民眾不斷的檢測、隔離及封鎖，經濟也遭受重創。
他表示，李克強只要講幾句真實的話，就足以贏得大眾的點讚，正反映了人們對現實的憤怒、絕望和不滿，全部從李的身上反射出來。
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